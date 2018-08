Presentación oficial de Juan Pablo Rodríguez, Luis Canay y Déinner Quiñones

Torreón, Coahuila a 14 de Agosto de 2018.- El día de hoy en el Auditorio Orlegi de Territorio Santos Modelo, se realizó la presentación oficial de Juan Pablo Rodríguez y Luis Canay, como parte del Cuerpo Técnico del Primer Equipo encabezado el estratega Salvador Reyes, así como de Déinner Quiñones, futbolista colombiano que llega a reforzar el plantel albiverde.

“Chava” Reyes dio un mensaje de bienvenida al “Chato” Rodríguez, quien fungirá como Auxiliar Técnico, y a Luis Canay, quien integrará el Cuerpo Técnico como Preparador Físico:

“Tengo el gusto de ratificar a Juan Pablo Rodríguez, quien se una a nuestro cuerpo de trabajo. Hay poco que agregar de la gran carrera del “Chato” dentro del futbol y que ya tenía esos dotes de ser un entrenador dentro de la cancha. Es gente de casa, que conoce el ADN de la institución, de lo que se requiere acá, obviamente su suma va a ser muy importante”.

Se agrega también el Profesor Luis Canay, al que tuve el gusto de conocer aquí hace algunos años.

Una gran persona, muy preparada en toda la cuestión del tema físico. No dudó ni un minuto en integrarse a este Cuerpo Técnico, para trabajar en beneficio de Santos Laguna”.

Así mismo, el estratega albiverde compartió quiénes conformarán su Cuerpo Técnico, en el presente Torneo Apertura 2018:

“Hacer mención de la gente institucional que se queda en el Cuerpo Técnico, como es el caso de Rafael Figueroa, otra persona completamente identificada con la gente de La Laguna, una persona cien por ciento positiva, que a la vez conoce las entrañas del Club perfectamente. También está Nicolás Navarro como Entrenador de Porteros. De igual manera se suma Rubén Duarte, quien estaba trabajando en Fuerzas Básicas, entrenando a la Sub 20, y Juan Manuel Rodríguez, Preparador Físico institucional”.

Juan Pablo Rodríguez, actual candidato a Guerrero de Honor, compartió sus primeras impresiones en su regreso a la institución santista:

“Para mí es un gran reto, una gran oportunidad después de haber anunciado mi retiro. Me habló “Chava” y no lo dudé, por la razón que él externó, conozco muy bien la institución, me siento muy querido y parte de ella, aunque me haya ido siempre tuve comunicación con Alejandro Irarragorri y con José Riestra. Espero aportar todo lo que pueda dentro y fuera del vestidor, porque antes nada somos seres humanos y después futbolistas. Vamos a aportar toda la experiencia que se pueda y seguir aprendiendo en esta nueva faceta”.

En tanto Luis Canay mencionó cuál será su compromiso en Santos Laguna:

“En primer lugar quiero agradecer a la Directiva, también a Salvador Reyes que me hizo esta invitación.

En mi carrera Santos Laguna no es un equipo más, verdaderamente uno se siente identificado con su filosofía, sus principios y sus valores. Todos los que hemos pasado por esta institución nos ha dejado una huella, verdaderamente hace que uno se sienta feliz. Mi compromiso con este Cuerpo Técnico, con la institución y con los jugadores es tratar de entregar mi mejor versión en cuanto a lo profesional y personal”.

Para finalizar, el colombiano Déinner Quiñones indicó cuáles son sus características dentro del terreno de juego:

“Déinner es un joven con muchos sueños, que le ha tocado luchar para lograr sus objetivos, sus metas. Hoy estoy aquí en este Club, puedo aportar dinámica, además de desequilibrio y crear opciones de goles al equipo. Como lo dije anteriormente, vengo a aportar, a aprender y a crecer como futbolista y persona”.

