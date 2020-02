Presenta Unidad de Transparencia Municipal su Programa Operativo Anual

Torreón, Coahuila a 13 de Febrero de 2020.- Esta mañana se llevó a cabo la décima sexta sesión ordinaria de la Comisión de Contraloría, Transparencia y Acceso a la Información Pública, se dio el informe de actividades correspondiente al cuarto trimestre de 2019, a cargo del titular de la Unidad de Transparencia Municipal, Pablo Ríos Triana, así mismo se presentó el Programa Operativo Anual 2020 de dicha dependencia.

Ríos Triana presentó el balance de las dependencias, a las cuales se les solicita mayor información por parte de los ciudadanos, la 10 primeras son: Tesorería Municipal con 227 oficios, seguida por la Secretaría del Ayuntamiento con 100 oficios, Ordenamiento Territorial y Urbanismo con 80, Cabildo recibió 74 solicitudes de información, Seguridad Pública 57, Vialidad y Movilidad Urbana 56, Oficina del Alcalde 51, Desarrollo Económico 51, Medio Ambiente 50 y Obras Públicas 50.

La mayoría de las solicitudes se reciben por medio de la plataforma Nacional InfoCoahuila, en el 2019 se recibieron por este medio 654, directamente al módulo de información se recibieron 75 solicitudes y vía e-mail sólo 5, lo que generó un total de 734 solicitudes de información.

De estas 676 fueron debidamente contestadas, 24 no eran competencia de la dependencia, 33 quedaron truncas por prevención y 1 no fue contestada, pero no se recibió nueva solicitud al respecto, actualmente de estas solicitudes, no hay ninguna en proceso.

Dentro del Programa Operativo Anual 2020, se busca actualizar el marco jurídico existente en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas, promover un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como renovar el convenio con el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información.

Se buscará desarrollar, formular e instrumentar un programa de capacitación anual para los funcionarios y servidores públicos, en materia de acceso y difusión de la información pública, la protección de datos personales y gobierno abierto.

Además se trabajará en la Promoción de la Cultura de Transparencia, Rendición de Cuentas y Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública.

