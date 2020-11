Presenta UAdeC Proyectos y Programas de Posgrado Beneficiados con el “Programa Institucional de Fomento a la Investigación Científica y Estudios de Posgrado”

Saltillo, Coahuila a 19 de noviembre de 2020.- Con el objetivo de impulsar la investigación y la creación de contenido científico, la Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Dirección de Investigación y Posgrado dio a conocer los proyectos y programas de posgrado que fueron beneficiados este año 2020 con el “Programa Institucional de Fomento a la Investigación Científica y Estudios de Posgrado”.

En la ceremonia se contó con la presencia del rector, Salvador Hernández Vélez, el coordinador de la Unidad Saltillo, Julio Saucedo Zul, el director de Investigación y Posgrado, Cristóbal Noé Aguilar González, el director de Planeación, Luis Gutiérrez Flores y el tesorero, Jorge Alanís Canales.

En su mensaje el Rector, expresó que la investigación además de ser una de las tres tareas sustantivas de la Universidad, ha ganado relevancia en el trabajo de las instituciones de educación superior, porque cuando se habla de las mejores universidades del mundo hacen referencia a aquellas que producen conocimiento de calidad y que luego es difundido por otras instituciones educativas.

“Agradezco el importante esfuerzo que está llevando a cabo la Dirección de Investigación y Posgrado, con dos estrategias que hoy se presentan, también agradezco a todas y todos los investigadores, porque gracias a ustedes hemos tenido un avance importante en materia de investigación en los últimos tres años, ya que pasamos de 167 profesores en el Sistema Nacional de Investigadores a 244, es decir, un incremento del 46%, y de la misma manera con la oferta de posgrados”, dijo.

Por su parte, el director de Investigación y Posgrado, Cristóbal Noé Aguilar, señaló que dentro de la estrategia del “Programa Institucional de Fomento a la Investigación Científica y Estudios de Posgrado” destacan dos programas, el Programa de Proyecto Semilla y el Programa Institucional de Apoyo a los Posgrados, con los que se busca reconocer la labor de los investigadores de la Universidad y la creación de programas de posgrado.

“Quiero reconocer el compromiso de las personas que hacen factible sostener ambos programas, vitales para dar vida a una de las actividades sustantivas de la Universidad a pesar del momento tan difícil por el que se atraviesa, pero estamos convencidos de que de manera estructurada y organizada podremos salir adelante”, puntualizó.

El subdirector de Investigación, David Castro Lugo, dio a conocer los proyectos aprobados en el Programa de Proyecto Semilla el cual está dirigido a investigadores para el desarrollo de sus proyectos.

Señaló que se registraron 65 propuestas, de las cuales se apoya a 20, en la que se ven involucrados 115 participantes; comentó que de las propuestas aprobadas se tendrá una producción académica de 23 artículos, tres libros, cinco capítulos de libro, 19 tesis y 36 ponencias.

Los Proyectos semilla aprobados son: “Desing and implementation of an lot based controller for a solid- state fermentation packed-bed colum” de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Unidad Torreón, “Inteligencia Emocional en el Apego al tratamiento y prevención de recaídas de personas internas en Centros de Rehabilitación” de la Facultad de Enfermería “Dr. Santiago Valdés Galindo”.

“Uso de la tecnología del plasma en la obtención de hidrogeles inteligentes de liberación controlada” de la Facultad de Ciencias Químicas, “Análisis de los determinantes de la disposición a pagar por un posible incremento en la tarifa del agua potable y la progresividad de la medida: El caso de saltillo” del Centro de Investigaciones Socioeconómicas.

“Impacto socioemocional en niños, niñas y adolescentes de nivel primaria y secundaria en confinamiento y el proceso de regreso a las instituciones educativas” de la Facultad de Trabajo Social, “Técnicas de análisis cuantitativo para economía y mercadotecnia” de la Facultad de Economía y Mercadotecnia, “Estudio sistémico del transporte urbano en Saltillo” de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.

“Efecto de la incorporación de biomasa de microalgas a pan francés típico de la Comarca Lagunera” de la Facultad de Ciencias Químicas, “Evaluación de cambios en la disposición condila post-tratamiento de bruxismo con toxina botulínica tipo A” de la Facultad de Odontología Saltillo, “ECOnanocel: Estudio comparativo de la obtención de nanocelulosa a partir de distintas fuentes” de la Facultad de Ciencias Químicas.

“Diseño de una montura de desplazamiento horizontal controlada por computadora para la implementación de la técnica z-scan” de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, “Elementos potencialmente tóxicos asociados a presas de jales en la Región Carbonífera: Implicaciones ambientales y socioeconómicas” de la Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos”.

“Justicia abierta: Análisis jurisprudencia de la actividad jurisdiccional electoral local” de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, “Factores metabólicos y genéticos asociados a obesidad, depresión y su repercusión en el desempeño escolar en estudiantes universitarios” de la Facultad de Medicina Saltillo, “Concretos aligerados base cemento Portland con residuos metalúrgicos y carboeléctricos” de la Facultad de Ingeniería.

“Micro y nanopartículas biodegradables cargadas con ácido nordihidroguaiarético obtenido a partir de Larrea tridentada para el control de microorganismos fitopatógenos” del Centro de Investigación para la Conservación de la Biodiversidad y la Ecología de Coahuila, “Resistencia de Aspergillus fumigatus a antifúngicos de importancia clínica asociada a condiciones ambientales en la Comarca Lagunera” de la Facultad de Medicina Torreón.

“La Agroecología Urbana implementada como infraestructura verde para la resiliencia socioeconómica ante el cambio climático” de la Facultad de Economía, “Análisis de las reparaciones recomendadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de conformidad con los estándares internacionales aplicables” de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y “Caracterización electroquímica de jarositas en diferentes medios acuosos para su revalorización y estabilización química” de la Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos”.

Por otro lado, el subdirector de posgrado, José Luis Martínez informó de los programas que pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad y que están siendo beneficiados con el Programa Institucional de Apoyo a los Posgrados, el cual tiene por objetivo fortalecerlos, al tiempo que se propicia la investigación por parte de los cuerpos académicos que están vinculados a los mismos.

Los posgrados apoyados son: Maestría en Ciencias de la Ingeniería con acentuación en Construcción, Maestría en Ciencias Odontológicas con acentuación en Endodoncia, Ortodoncia y Odontología Infantil, Maestría Ciencias Odontológicas Acentuación Periodoncia, Doctorado Ciencia y Tecnología de los Materiales”, Doctorado Ciencia y Tecnología de Alimentos, Doctorado en economía Regional, Doctorado en Administración y Alta Dirección, Maestría en Energía y Sustentabilidad Energética, Maestría en Ingeniería aplicada en cómputo móvil y manufactura integral.

Maestría en Ingeniería Bioquímica, Maestría en Ingeniería Mecánica, Maestría en Investigación Clínica, Maestría en Administración y Alta Dirección, Maestría en Ciencia y Tecnología Química, Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Maestría en Ciencia y tecnología de los Materiales, Maestría en Economía Regional, Maestría en Enfermería, Maestría en Investigación Multidisciplinaria de la Salud, Maestría en Matemática Educativa, Maestría Ciencias en Biotecnología, Maestría Historia del Noreste Mexicano y Texas, Maestría en Psicología Clínica, Maestría en Ciencia y Tecnología de la Metalurgia y Doctorado en Ciencias Biomédicas.

