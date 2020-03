Presenta UAdeC Libros Sobre Ciencia y Tecnología de Alimentos

Saltillo, Coahuila a 12 de Marzo de 2020.- Este martes la Dirección de Investigación y Posgrado y la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, presentaron los libros “Handbook of Research on Food Science and Technology” y “Applied Food Science and Engineering with Industrial Applications”.

La ceremonia tuvo lugar en el auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas, contando con la presencia del rector, Salvador Hernández Vélez, el director de Investigación y Posgrado, Dr. Cristóbal Noé Aguilar y la catedrática investigadora del Departamento de Investigación en Alimentos, Dra. Mónica Lizeth Chávez.

La obra “Handbook of Research on Food Science and Technology” se divide en tres volúmenes: Food Technology and Chemisty, Food Biotechnology and Microbiology y Functional Foods and Nutraceuticals, de la autoría del Dr. Cristóbal Noé Aguilar, la Dra. Mónica Lizeth Chávez y el Dr. José Juan Buenrostro, quien es catedrático investigador en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo Unidad Delicias.

Los volúmenes abordan diversos temas, entre ellos la extracción de los aceites esenciales de las plantas, valoración de cactáceas subutilizadas para convertirlas en alimentos funcionales, técnicas de remediación de aguas residuales y desarrollo de procesos biotecnológicos.

Por otro lado, “Applied Food Science and Engineering with Industrial Applications” que tiene por autores al Dr. Cristóbal Noé Aguilar y el Dr. José Juan Buenrostro, habla sobre la ciencia, tecnología e ingeniería en los alimentos y está conformado por una colección de investigaciones de todo el mundo.

El rector, Salvador Hernández Vélez, comentó el libro “Handbook of Research on Food Science and Technology”, como un trabajo extraordinario de investigación que utiliza las plantas del Semidesierto, siguiendo en la línea de trabajo de obtener respuestas para beneficiar a los campesinos de la región, por lo que felicitó a los investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas por abordar estos temas.

Por su parte, el Dr. Cristóbal Noé Aguilar, expresó su orgullo al formar parte de proyectos como este, recalcó que la UAdeC cuenta con personal destacado que hace su mayor esfuerzo por ofrecer investigaciones de calidad; señaló que “Handbook of Research on Food Science and Technology” es una recopilación de 30 tesis de licenciatura, maestría y doctorado de estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas.

Mientras que, “Applied Food Science and Engineering with Industrial Applications” cuenta con la colaboración de 29 autores de España, México, India y Japón, la obra se divide en 16 capítulos en los que se compara el conocimiento sobre la ciencia y la tecnología en la industria alimentaria.

La Dra. Mónica Lizeth Chávez, expresó que ambas obras son valiosas por el conocimiento que aportan en la tecnología de los alimentos, por lo que espera que en un futuro sean utilizados por los alumnos como apoyo en sus carreras universitarias.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...