Presenta Instituto del Deporte de Coahuila el «Festival de Marcha Olímpica»

Saltillo, Coahuila a 24 de Octubre de 2019.- Esta mañana Alina Garza Herrera, Directora General del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), presentó en rueda de prensa el Primer Circuito de Caminata “Coahuila de Zaragoza 2019”, evento nacional que se llevará a cabo en la Capital del Estado.

Este festival de caminata se celebrará el domingo 27 de octubre a las 08:00 horas, en la Alameda Zaragoza de Saltillo, según informó la titular del INEDEC.

En él se tendrán representantes de 13 estados de la República, siendo al momento alrededor de 300 deportistas inscritos a este primer circuito, representantes de 50 escuelas de caminata.

Se informó además que asistirán 27 atletas élite, ya clasificados. Alina Garza mencionó que a este evento se darán cita los mejores exponentes de esta disciplina a nivel nacional, así como las jóvenes promesas que están despuntando.

Agregó que gracias a los esfuerzos que realiza el Gobierno de Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública federal y a través del INEDEC dentro del convenio de colaboración para el desarrollo y promoción de la caminata entre niños, jóvenes y adultos, es que este evento de gran calidad se pudo traer a nuestra entidad.

Este circuito servirá para crear en el corto plazo en Coahuila la Escuela Estatal de Caminata, dedicada a su enseñanza y práctica en todo nuestro territorio.

“Hablar de marcha es hablar de una gran tradición en el deporte mexicano, y de grandes talentos mexicanos que han puesto en lo más alto del escaparate mundial a nuestro país”, mencionó Garza Herrera.

Alberto Cruz Vázquez, coordinador general de la Comisión de Caminata, mencionó que este Primer Circuito Nacional de Caminata “Coahuila de Zaragoza 2019” tiene como objetivo fomentar el deporte de la caminata, una de las disciplinas que le han dado más satisfacciones a México en el plano mundial.

“Es un deporte que estaba centralizado, pero que ahora la meta es promoverlo en toda la República”, dijo Cruz, al tiempo de indicar que se pretende en el mediano plazo recuperar la jerarquía que tenía México a nivel regional, continental y mundial.

Agregó que se pensó en Coahuila para iniciar este proyecto de promoción, por las características de su clima, de sus atletas de alto rendimiento, por su infraestructura y sus condiciones en general.

Las categorías en las que se convocó este evento son Promocional (13 años); Sub 16 (14-15 años); Sub 18 (16-17 años); Sub 20 (18-19 años) y Sub 23 (20-21 y 22 años). Todas las categorías en las ramas varonil y femenil.

Las distancias de este circuito serán de 3, 5, 8 y 10 kilómetros, dependiendo de la categoría.

Las inscripciones de la presente convocatoria son totalmente gratis y el cierre de las mismas es el día jueves 24 de octubre a las 17:00 horas.

Los registros se llevan a cabo en la Oficina de la SEP federal, ubicada en la calle Argentina No. 28, Centro Histórico de la Ciudad de México, o al e-mail: servel0707@gmail.com y/o sorianociclismo@yahoo.com.

Este evento será sancionado con el reglamento vigente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF).

Asimismo, se informó que se premiará a todos los participantes con medalla, y a los tres primeros lugares de cada prueba, con trofeo.

Acompañaron a la titular del INEDEC, además, Antonio Cepeda Licón, director del Deporte Municipal; Vladimir Ortiz Gómez, coordinador técnico-científico de la Comisión de Caminata, y Alfredo Pérez Carmona, encargado de las escuelas de caminata.

