Presenta Coahuila Gala Operística Nueva Generación

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 06 de Mayo de 2021.- La Secretaría de Cultura de Coahuila (SC), a través de la Orquesta Filarmónica del Desierto (OFDC) y el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, se complace en presentar este 6 de mayo su primer concierto Extra Temporada: la GALA OPERÍSTICA NUEVA GENERACIÓN.

Esta será una velada con destacados cantantes profesionales emergentes, quienes representan lo mejor de las voces operísticas de México y lucirán sus credenciales ante el exigente público saltillense, interpretando arias de los compositores más destacados como Rossini, Donizetti, Puccini, Gounod y Bizet.

Bajo la dirección del Mtro. Alejandro Miyaki, director concertador y coach operístico, este concierto presentará a los jóvenes maestros:

LUISA MORDEL | soprano

La belleza de su timbre y su calidad interpretativa han posicionado a Luisa Mordel como una de las jóvenes cantantes de ópera más destacadas del País y de su generación.

Ha sido ganadora de importantes premios, entre los que destacan el primer lugar del Concurso Internacional de Canto Sinaloa 2019 y del Linus Lerner 2020, así como ganadora del Distrito México y el Encouragement Award del Distrito Gulf Coast de las National Council Auditions del Metropolitan Ópera de Nueva York.

ALBERTO ROBERT | tenor

Joven tenor mexicano que, a su corta edad, se perfila ya como el próximo cantante especializado en el repertorio rossiniano, gracias a su técnica impoluta, bello timbre y facilidad para la coloratura.

CARLOS ARÁMBULA | barítono

Es uno de los jóvenes barítonos con mayor proyección de la actualidad. Su potente y bella voz, además de su calidad interpretativa, lo han llevado a los escenarios más importantes del País, colaborando con destacadas personalidades de la ópera, tales como Dolora Zajick, Ramón Vargas o Javier Camarena.

ALEJANDRO MIYAKI | director artístico

Destacado director de orquesta y pianista originario de Saltillo, Coahuila. Estudió dirección orquestal con Gonzalo Romeu en la Escuela de Música Vida y Movimiento, complementando sus estudios en clases magistrales con Enrique Diemecke y José Luis Castillo.

Se ha presentado en los recintos más importantes a lo largo de la República Mexicana y el extranjero, participando en concursos y festivales internacionales en países como Chile, Cuba, Ecuador y Estados Unidos.

Este concierto se considera una presentación extra temporada para la Orquesta Filarmónica del Desierto, que participa en el acompañamiento de estos jóvenes valores del canto operístico, cumpliendo con su objetivo de crear las condiciones para posicionar a Coahuila como un referente cultural y artístico en el ámbito nacional e internacional, así como el de estimular la creación artística, desarrollo y profesionalización de los diversos agentes culturales de la entidad.

Debido a las condiciones de derechos de las obras, este concierto se realizará sólo en formato presencial, para un público reducido del 33 por ciento de la sala, observando las recomendaciones y lineamientos sanitarios de la Secretaría de Salud, con el siguiente programa:

Gaetano Donizetti Obertura de Don Pasquale; Gioachino Rossini “Languir per una bella” de L’italiana in Algeri; Gaetano Donizetti “Piangete voi… Al dolce guidami” de Anna Bolena; Gaetano Donizetti “Ah! mes amis” de La Fille du Regiment; Giuseppe Verdi Obertura de La forza del destino; Giuseppe Verdi “Per me giunto… O Carlo, ascolta” de Don Carlo; Giacomo Puccini “Sì, mi chiamano Mimì” de La Bohème; Giacomo Puccini “Questo amor vergogna mia” de Edgar

INTERMEDIO

Ambroise Thomas “O vin dissipe la tristesse” de Hamlet; Charles Gounod “Dieu quel frisson court dans mes veines” de Romeo et Juliette; George Bizet “Au fond du temple saint” de Les pecheurs de perles; Gerónimo Giménez Intermedio de La boda de Luis Alonso; Ruperto Chapí “Al pensar en el dueño de mis amores” de Las Hijas del Zebedeo; Federico Moreno Torroba “Amor, vida de mi vida” de Maravilla; Manuel Penella “Torero quiero sé” de El gato montés; María Grever Júrame.

