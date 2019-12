Prepara SHCP denuncia contra García Luna por triangulación de recursos

Ciudad de México a 18 de Diciembre de 2019.- Podría ser esta semana cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, interponga ante la Fiscalía General de la República una ampliación de la denuncia contra Genaro García Luna, donde se involucra a cinco servidores públicos del sexenio de Felipe Calderón, entre ellos a Luis Cárdenas Palomino, así lo dio a conocer su titular Santiago Nieto.

Al concluir la 45 Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, destacó que esta nueva denuncia es por la triangulación de más de dos mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a una empresa privada.

“Fueron dos mil millones de las transferencias del Gobierno Federal a esta empresa y de esta empresa hubo una triangulación a una empresa de la familia García Luna, en este momento ese es el tema central se trata de un tema de enriquecimiento ilícito, de un tema de conflicto de interés y por supuesto de lavado de dinero, vamos a proporcionar la información a la Fiscalía General de la República y estamos también en coordinación con agencias norteamericanas para efecto de tener intercambio de información para ver qué sucede”.

Evitó dar nombres de los ex funcionarios implicados o las empresas pero señala que el periodo de investigación es del 2009 a la fecha. Ello ocurrió horas después que el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la Presidencia no tenía intención de comenzar denuncia contra el ex secretario de seguridad ni el ex presidente Calderón.

“Bueno ellos iniciaron ya la investigación, nosotros vamos a cooperar en todo lo que podamos, lo que se nos solicite, pero no se va a abrir una investigación porque se pensaría que lo hacemos con propósitos políticos, nosotros queremos que haya legalidad y vamos a estar pendientes del proceso, en lo que corresponda a México, la Fiscalía va a ayudar, va a cooperar y si ellos deciden abrir un proceso pues es una decisión de esta instancia autónoma”.

Sin embargo, dijo lo que más preocupa a su administración es no ocultar ni proteger a nadie, por lo que no habrá iniciativa contra García Luna y Calderón, ni encubrimiento o complicidad. Cuestionado sobre si implementará su propuesta de pedir una consulta ciudadana para solicitar investigación a Calderón Hinojosa, señaló que es algo que sólo le corresponde a la población.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...