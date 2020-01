Preocupa a AMLO que familia ganadora de rifa de avión se eche a perder

Ciudad de México a 28 de Enero de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que su «única preocupación» en torno a la venta del avión presidencial es que la persona que se gane la aeronave se «eche a perder».

«Mi única preocupación es que se trata de un bien, que significa mucho dinero, mucho dinero, y el dinero para decirlo coloquialmente es una tentación es la mamá y a veces el papá del diablo, el dinero echa a perder a veces, y no quiero cargar con esa culpa, porque soy un responsable, parece un asunto menor pero eso a mí me preocupa de cómo le hacemos para el que se saque el premio no se desgracie, no afecta a su familia», sostuvo AMLO.

Incluso planteó que el dinero que logre por la venta del avión quede en un fideicomiso del Banco de México (Banxico), además de poner condiciones para que la persona que se gane el avión no lo haga en remate.

Además, López Obrador adelantó que el avión José María Morelos y Pavón llegaría a México el próximo 5 de mayo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...