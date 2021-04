«Porque Lerdo me duele y la Gente me puede», Carlos Aguilera arranca Campaña en Lerdo

Lerdo, Durango a 15 de Abril de 2021.- Carlos Aguilera Andrade, candidato por el Distrito XIII por el Partido Movimiento Ciudadano, decidió desde el arranque ponerle mucha suela a sus zapatos, motivo por el cual dicho evento se caracterizó por la cercanía con la gente, esto comenzó en el crucero de la calle Allende y Periférico, en el primer cuadro de la ciudad, donde simpatizantes respaldaron su candidatura, para después iniciar el recorrido por las calles de la Colonia San Isidro.

“Desde aquí hasta el triunfo con Movimiento Ciudadano”, dijo el candidato en un emotivo mensaje dirigido a los ciudadanos presentes, donde aseguró que en Lerdo nadie está dormido, además de que la gente no está de acuerdo con lo que acontece actualmente en el Municipio.

“Porque Lerdo me duele y la gente me puede, por eso decidí entrarle a ser Candidato, no pesa ninguna descalificación hacía mi persona, la gente sabe de resultados y es lo que vamos a darle, las acciones definen y no la guerra sucia”.

Por otra parte indicó que su trabajo de proselitismo constará de recorridos y toca toca por las calles de la ciudad, decisión que se tomó para evitar aglutinaciones y no propagar más los contagios de COVID – 19 que aún imperan a gran escala.

Gerardo Medrano, su compañero en formula añadió que, “La evolución mexicana será con las nuevas juventudes o no será, porque hoy también un nuevo México renace en Lerdo”, donde los contendientes subrayaron que a favor de su partido está el hartazgo de los ciudadanos hacía la forma de gobierno que existe hoy en día.

