Por ser un ecocidio el Proyecto «Agua Saludable», Homero Martínez no lo respaldará

Lerdo, Durango a 19 de Febrero de 2021.- El proyecto federal “Agua Saludable para La Laguna”, a pesar de lo perjudicial que sería para los lerdenses, sigue adelante con la celebración de juntas a las que no se ha invitado al alcalde Homero Martínez Cabrera, quien por cierto sostuvo que los organizadores nunca tendrán ninguna firma de apoyo a este ecocidio.

Tales conceptos fueron externados por el jefe de la comuna la mañana del jueves, al término de la sesión ordinaria que de manera virtual se llevó a cabo.

Dijo el edil: “lo que yo he sabido, es que tienen el proyecto de construir una represa por debajo de la cortina, a unos kilómetros del Cañón de Fernández”.

Añadió luego: “yo he sido reiterativo en que dicho proyecto no le conviene a Lerdo y que, de mi parte, tengan la certeza nuestros habitantes que los organizadores no tendrán una firma de apoyo del presidente municipal para ese ecocidio, porque eso el día de mañana, en 20 o 30 años, que no pase agua por el Río Nazas, sería acabar con la ecología sobre la rivera del afluente”.

Concluyó el munícipe que no ha brindado respaldo al proyecto, menos una firma, “ojalá nos apoyemos con la comunicación con los ejidatarios, quienes de ellos depende en gran medida, se lleve a cabo dicho proyecto”.

En tal sentido, el regidor Víctor Nájera Martínez, manifestó en nombre de los ejidatarios del 6 de Enero, agradeció la postura del munícipe, pues genera incertidumbre para ellos la posibilidad de no tener agua para sus cosechas.

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter