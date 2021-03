Pollo Briseño, Bruno Valdez, Henry Martín… calientan el Clásico Nacional

Ciudad de México a 12 de Marzo de 2021.- La edición del Clausura 2021 del Clásico Nacional poco a poco va calentando motores, y el Chivas vs América de este fin de semana con seguridad será uno de los más intensos de los últimos años, ya que, en esta ocasión, los protagonistas han lanzando sendas declaraciones que han tocado el orgullo de más de uno, generando una mayor necesidad de imponerse al odiado rival.

La intensa semana de polémicas declaraciones arrancó con el director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, en una exclusiva para MARCA Claro MVS, en la que expuso que, si todas las circunstancias coincidieran, le interesaría que Chivas contara con los servicios de los americanistas Sebastián Córdova y Henry Martín.

Lo dicho por el directivo desató una serie de comentarios por parte de aficionados y jugadores de los equipos involucrados, como fue el caso del delantero del América Henry Martín, quien en respuesta a Paléaz le agradeció el interés, pero dijo que no vestiría la camiseta del Guadalajara, al menos por el momento.

«Creo que estuvo mal que haya dicho eso, deja entrever que no está contento con sus jugadores. Se agradece que se estén fijando en uno, y más el archirrival, pero estoy muy contento acá»., comentó Henry Martín

Otro elemento azulcrema que abonó al debate fue el delantero Federico Viñas, quien advirtió que Chivas debería preocuparse porque las Águilas irán a ganar el partido.

«Los Clásicos son partidos diferentes, puedes jugar mal, pero tienes que ganar sí o sí y nosotros el partido que viene vamos a ir a ganar», expuso el uruguayo en las redes de club.

Pero los ánimos subieron de tono cuando el defensor de Chivas Antonio ‘Pollo’ Briseño aseguró que el América no tiene identidad, algo que provocó una respuesta contundente de nuestro especialista Andre Marín y del propio Club América, que compartió un video en el que recordó al Rebaño sus momentos más dolorosos en clásicos.

Ante este polémico video, el delantero Isaác Brizuela salió a asegurar que el América no es la peor pesadilla del Guadalajara, pues aseguró que el balance en clásico ha sido parejo.

«No, no considero porque me han tocado muchos Clásicos y considero estar en término medio en cuanto a victorias y derrotas. Si nos eliminan las primeras Liguillas que me tocó jugar en Chivas, pero después en los siguientes torneos nos toca eliminarlos; no considero que sea la peor pesadilla el América para Chivas», Isaác Brizuela.

Vucetich, sobre Macías y Henry Martín

Por su parte, el técnico de las Chivas, Víctor Manuel Vucetich, opinó sobre el presente de José Juan Macías y Henry Martín, goleadores de las Chivas y América respectivamente: «Son diferentes, qué pasaría si pones en la balanza a Henry y Macías, ¿quién de los dos puede jugar en el fútbol europeo? Si tú pones en el contexto a los dos, actualmente, financiera y deportivamente le van a apostar un poco más a Macías. No quiero decir con esto que Henry Martín no tenga la capacidad, por supuesto y lo ha demostrado, pero también Macías ha hecho las cosas muy bien y tiene una proyección como pocos», dijo para TUDN.

Amaury Vergara no piensa en desplegados

El presidente de las Chivas, Amaury Vergara minimizó la presencia de los desplegados, famosos durante la gestión de su padre, priorizando el resultado: «Me parece irresponsable estar enfocado en desplegados cuando yo debería estar mucho más enfocado en los resultados. Eso no quiere decir que no me guste hacerlo, me encantaría hacerlos, pero mi energía y atención están puestos en conseguir los resultados deportivos y lo demás tiene que pasar a segundo plano».

Cesilio de los Santos asegura que el Clásico Nacional es el único que existe en México

Una de las exestrellas del América, Cesilio de los Santos, manifestó que el América vs Chivas «es el único Clásico que hay en el país», por lo que deja a un lado otros duelos que también se consideran como clásicos por parte de la afición en la Liga Mx.

Para Reinoso, el América vs Chivas es más importante que el Barcelona vs Real Madrid

Finalmente, Carlos Reinoso, leyenda de las Águilas, sigue asegurando que un duelo de este calibre se debe «ganar como sea y bajo cualquier circunstancia». Además, rechazó la idea de que los jugadores de ambos equipos intercambien camisetas al finalizar el encuentro y también dijo que para él, un América vs Guadalajara es más importante que el Real Madrid vs Barcelona.

¿Cuándo y a qué hora es el clásico Chivas vs América de la jornada 11, Clausura 2021?

El partido entre Chivas y América se llevará a cabo en el Estadio Akron el domingo 28 de marzo del 2021 en punto de las 20:00 horas.

