Política Virtual

OPERACIÓN “CICATRIZ”… PERO NO EN EL PAN

POR: Cuauhtémoc Torres González

La “operación cicatriz”, frase que tan famosa han hecho los partidos políticos luego de uno ganó y que otros perdieron un proceso electoral, y cuyo objetivo es resanar las heridas de quienes se hayan visto afectados por las campañas de ataques y de los resultados, invitándolos incluso a trabajar unidos por el bien del país, es indudable que esto no operará de ninguna manera entre los integrantes del Partido Acción Nacional.

Al menos esto fue lo que se percibió hacia el interior del gremio panista, apenas a escasas horas de haberse conocido el triunfo arrollador obtenido por Andrés Manuel López Obrador y seguidores.

Tal parece que las huestes del expresidente Felipe Calderón González, sólo esperaban a que las autoridades del Instituto Nacional Electoral –INE- hicieran oficial la victoria morenista, para lanzarse a la yugular tanto del ahora excandidato presidencial derrotado Ricardo Anaya como del dirigente (aunque ya no por mucho tiempo) Damián Zepeda Vidales.

A través de una misiva, los seguidores calderonistas mostraron su furia en contra de quienes quitaron de la lucha presidencial por dicho partido, a la exprimera dama de la nación, Margarita Zavala, exigiéndoles a Ricardo y Damián, tanto su renuncia como una auditoría financiera que comprenda todo el año pasado y lo que va del actual. ¿Qué tal?. Bien dice el dicho “de que la perra es brava…”.

A pesar de todo lo malo que de esto se pudiera pensar, es indudable que a los seguidores del exjefe de la nación lo les gustaron las formas en que la excandidata presidencial independiente fue sacada de la competencia por Los Pinos.

Y es que los desastrosos resultados, a pesar de que en la justa electoral haya Ricardo ocupado el segundo lugar, dejaron mucho qué desear de acuerdo a las expectativas creadas y que no dejaron nada satisfechos a los de sangre azul. Es más, se afirma que desde el segundo debate televisado, todo lo demás fue producto del guión de una derrota anunciada.

La molestia del panismo radica en que Anaya con los votos “duros” del partido, apenas logró en esta ocasión superar lo obtenido en 1994 por Diego Fernández de Cevallos, llevándolos a un doloroso retroceso de más de dos décadas.

Dentro de las llamadas cifras frías, se tiene demostrado que Anaya obtuvo en esta última elección 12.6 millones de votos de los tres partidos que lo postularon, de un total de los 89.1 millones de posibles votantes en la lista nominal, mientras que Josefina Vásquez alcanzó 12.7 de 79.4 millones de votantes; Felipe Calderón ganó con 15 de 71.3 millones de lista nominal y Vicente Fox se llevó la presidencia con 16 de los 58.8 millones de ciudadanos que podían votar.

Lo único cierto de Anaya, conocido como el “Joven Maravilla” (¿?) es que su actuación en las urnas siempre ha sido un fraude, pues en el año 2000 compitió por una diputación local en su natal Querétaro, quedándose con la derrota.

Posteriormente, y ya en el 2009, logró por fin ser integrante de la LVI Legislatura Queretana, aunque también por la vía plurinominal.

Para no variar, en el 2012 llegó a la diputación federal por la LXII Legislatura, pero de nueva cuenta por la modalidad de representación proporcional, aunque eso sí, logrando destacar como vice-coordinador del Grupo Parlamentario del PAN y posteriormente líder de los legisladores.

Aunque no tiene mucho tiempo de militancia en el blanquiazul, pues Ricardo ingresó al partido en el 2000, sí ha tenido cargos internos de importancia, pues en febrero del 2010 fue designado presidente del Comité Directivo del estado de Querétaro.

Visto este sombrío panorama, ahora sí que comprendemos el malestar de los panistas, pues está visto que Ricardo Anaya, con toda su arrogancia y soberbia, nunca ha ganado una elección por el principio de mayoría relativa. Es simplemente un tipo que ha corrido con demasiada suerte, misma que pronto llegará a su fin, pues es seguro que pronto enfrentará un proceso judicial, como resultado de su fallido intenso por convertirse en jefe de la nación.

Por hoy, fue todo. Hasta la próxima…Dios mediante.

