Policía de Torreón trabaja por obtener la certificación CALEA

La certificación CALEA consta de tres etapas, están en la última etapa.

Los elementos de la corporación viajarán a Jacksonville, EU para finalizar la acreditación.

Torreón, Coahuila a 17 de agosto de 2021.- El director de Seguridad Pública, Manuel José Pineda Rangel, dio a conocer que la corporación se encuentra trabajando para obtener la certificación de CALEA por sus siglas en Inglés (The Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies), cuyo objetivo es buscar la excelencia para la Dirección de Seguridad Pública.

“La certificación de CALEA se lleva a cabo desde agosto de 2020 y consta de tres etapas. La primera, es una revisión administrativa y operativa. La segunda etapa, comprende de una revisión en sitio, que por cuestiones de pandemia, los auditores de manera virtual supervisaron las distintas áreas de la corporación. Y la tercera etapa y última, se realizará en noviembre en la ciudad de Jacksonville, Florida, en donde elementos de la Dirección de Seguridad Pública viajarán a Estados Unidos para tener una última auditoría y así finalizar la certificación”, puntualizó el director de Seguridad Pública, Pineda Rangel.

Asimismo, el alcalde Jorge Zermeño Infante dio a conocer que los procedimientos, la capacitación, el equipamiento y el trabajo en Seguridad Pública van por buen camino. “Al certificarnos pueden notar que estamos abiertos a mostrar todo el trabajo que se ha realizado para el beneficio de la comunidad”, declaró el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante.

El beneficio que brindará la certificación CALEA a la ciudadanía, es la confianza de que los elementos que integran a la policía de Torreón, cuenta con estándares y protocolos de seguridad que son utilizados a nivel internacional. Además, los miembros de la corporación tendrán la posibilidad de promoción de ascensos, seguro de vida, servicio de guardería y gimnasio, dentro de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública. Torreón contará con una corporación policiaca certificada y se integrará a un selecto grupo de la República Mexicana.

