Policía afirma que la causa de muerte del ex actor Matthew Mindler fue suicidio

(AGENCIAS) 31 de agosto de 2021.- Luego de que el sábado pasado, el ex actor infantil Matthew Mindler fue encontrado muerto cerca de su campus universitario en Pensilvania, la oficina del forense del condado de Lancaster dictaminó que el joven de 19 años murió por suicidio, aunque su causa de muerte aún no se ha determinado en espera de los resultados de toxicología, informó TMZ .

Mindler había estado desaparecido días antes de que lo encontraran muerto el sábado por la mañana en Manor Township, una comunidad cerca de la Universidad de Millersville, donde asistió a la universidad como estudiante de primer año, el presidente de la escuela, Daniel A. Wubah, lo anunció previamente en un comunicado.

«Se había realizado una búsqueda para Matthew desde el jueves, después de que se reportara su desaparición. La policía de la Universidad de Millersville y las agencias de aplicación de la ley del área lo habían estado buscando desde ese momento», dijo Wubah en una nota dirigida a la comunidad del campus.

Mindler fue visto por última vez saliendo de su residencia en la Universidad de Millersville alrededor de las 8:11 pm hora local del martes, según el comunicado que emitió la escuela.

Los funcionarios escolares dijeron que Mindler asistió a sus clases hasta el martes. Fue reportado como desaparecido el miércoles por la noche después de que «no regresó a su habitación ni devolvió las llamadas telefónicas de su familia».

Luego, la policía universitaria presentó un informe de un adulto desaparecido en el Centro Nacional de Información sobre Delitos el jueves por la tarde y notificó a los departamentos de policía locales sobre la desaparición de Mindler en ese momento.

El cuerpo de Mindler fue transportado al Centro Forense del Condado de Lancaster durante el fin de semana, según Wubah.

«Este es un momento de dolor para la familia, nuestro campus y la comunidad», dijo en su declaración. «Pido que la comunidad del campus se una para apoyarse mutuamente durante este momento difícil».

Como actor, Mindler participó en proyectos como ‘As the World Turns’, ‘Last Week Tonight with John Oliver’, ‘Chad: An American Boy’ y la comedia dramática de 2011 ‘Our Idiot Brother’, donde interpretó a Emily Mortimer y al hijo de Steve Coogan.

