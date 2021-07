Polémica entrevista de Oprah a Harry y Meghan está nominada a un Emmy

(AGENCIAS) 14 de julio de 2021.- La polémica entrevista que Meghan Markle y el príncipe Harry concedieron a la popular presentadora Oprah Winfrey en marzo de este año, logró figurar en la lista de los nominados a los premios más codiciados de la industria de la televisión estadounidense, los Emmy Awards, en la categoría de Outstanding Hosted Non Fiction Series Or Special (Mejor serie de no ficción conducida o especial).

Esto podría ser un sueño hecho realidad para la duquesa de Sussex puesto que podría recibir finalmente el reconocimiento que buscó durante su carrera como actriz. No olvidemos que en 2018, tras su boda con el príncipe Harry, presentó su candidatura a estos mismos premios para que fuera considerada en las categorías interpretativas por el papel de la abogada Rachel Zane en el drama legal Suits, pero finalmente no fue elegida.

Lo cierto es que, de ganar, ella no recibiría directamente la estatuilla ya que las personas que aparecen mencionadas como nominadas realmente son Oprah y los productores del programa de la CBS. No obstante, sin duda le ayudaría a quitarse una “espinita” sabiendo que su conversación con su buena amiga ha recibido el tipo de aprobación, sobre todo después de que ella y Harry se ganaran ciertas enemistades por sus declaraciones que, hasta la fecha, ha afectado la relación del príncipe con varios miembros de su familia.

En el caso de Oprah, su victoria le valdría su tercer Emmy -dos de ellos fueron honorarios- y vendría a revalidar el revuelo que causaron las declaraciones de Harry y Meghan acerca del racismo que habrían experimentado en el seno de la monarquía británica.

La última temporada de Netflix del drama real británico «The Crown» y la serie de “Star Wars” de Disney+, «The Mandalorian», encabezan la lista de los nominados a los premios Emmy con 24 nominaciones cada una. La miniserie «WandaVision» quedó en un cercano tercer lugar con 23.

Los ganadores serán anunciados el 19 de septiembre en una gala en Los Ángeles, con «una audiencia limitada». Un intento de regreso a la normalidad, después de que la edición pasada fuera transmitida desde un teatro vacío y los ganadores aceptaran sus premios desde casa.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet