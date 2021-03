Podría apoyar Avión DC10 combate al incendio en la Sierra de Arteaga

La renta de la aeronave se concretaría hoy; mañana estaría haciendo descargas en la zona.

El Ejército Mexicano y la Guarda Nacional mantienen apoyo incondicional en las labores de combate.

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; a 25 de Marzo de 2021.- En el inicio este día de operaciones del combate al incendio en la Sierra de Arteaga, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís informó que posiblemente mañana podría tenerse el apoyo de un avión DC10, así como de los dos helicópteros de la Secretaría de Marina.

Al acudir al centro de mando del incendio forestal en “La Pinalosa”, el Mandatario estatal fue informado sobre los avances que se registran al momento:

+ 55 por ciento de control

+ 30 por ciento de liquidación

+ 3 mil áreas afectadas.

Alrededor de 450 brigadistas estarán en los trabajos de combate al incendio, en el que se han hecho 42 mil 400 metros de brecha cortafuego.

Se informó que se esperan buenas condiciones meteorológicas, lo que ayudará a las labores de combate tanto en tierra como por aire.

Cuatro helicópteros trabajarán en esta zona de la Sierra de Arteaga: dos del Gobierno del Estado, uno de la Guardia Nacional y otro de Conagua; un tercer helicóptero del Gobierno del Estado estará apoyando en el combate en la Sierra de Zapalinamé y otro helicóptero de la Guardia Nacional está en mantenimiento, y podría reintegrarse en los próximos días.

Más de 70 vehículos apoyarán los trabajos en tierra, además de maquinaria pesada.

Miguel Riquelme informó que la renta del avión DC10, cuya capacidad es de 40 mil litros de agua, pudiera quedar definida este día, ya que son muchos requisitos; de ser así, esta misma tarde estaría personal de la compañía reconociendo el área y mañana mismo la aeronave operaría sobre el incendio.

Mencionó que principalmente el DC10 trabajaría sobre la zona de Coahuila, pero que también pudiera realizar descargas del lado de Nuevo León, ya que el objetivo es controlar y liquidar el incendio.

De los dos helicópteros de la Secretaría de Marina, mencionó que fue informado que este día llegarán a Coahuila y que mañana estarían en condiciones de sumarse a los trabajos de combate al incendio.

Riquelme Solís agregó que el incendio está cerca de la comunidad El Baratillo, por lo que se trabaja en el lugar para salvarguardar a las comunidades habitadas de la zona, además de estar al pendiente de que los brigadistas que están en combate tengan todo lo necesario para realizar su trabajo de manera segura.

Reconoció y agradeció la solidaridad de la sociedad coahuilense con los brigadistas al mandar víveres al campamento, los cuales se resguardan en puntos que ha facilitado el Municipio para poder tener diariamente el abasto del insumo.

De la misma manera, dijo que para el próximo periodo vacacional de Semana Santa en las partes de la sierra donde no hay riesgo habrá acceso a visitantes siempre y cuando ya tengan algo contratado o rentado, como cabañas, ya que lo que se quiere evitar es que se tenga saturación de paseantes en puntos específicos y que pudiera estar el riesgo de que se genere otro incendio forestal.

“Los filtros serán únicamente para evitar el exceso de gente que no tiene una cabaña particular o privada, o la renta de las mismas en la parte que no está en riesgo”, señaló el gobernador Miguel Riquelme.

