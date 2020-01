Piojo Herrera sobre el castigo al árbitro César Ramos: ‘Ya para qué’

(AGENCIAS)

23 de Enero de 2020.- Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, reveló que el silbante César Ramos está castigado por el mal uso del VAR en la Final de Vuelta entre América y Monterrey, específicamente en aquel penalti de Leonel Vangioni sobre Guido Rodríguez, situación que ya no merece la pena debatir para el estratega de las Águilas, Miguel Herrera.

«Ya no me atañe, no ganamos nada con hablar de eso. No fuimos Campeones, Monterrey hizo su trabajo, nosotros el nuestro. No fuimos Campeones por lo que dejamos de hacer, más allá de que se haya equivocado el árbitro», señaló Herrera.

Sobretodo lo sancionaron por el uso, no se le castiga por no ver el penalti sino por no seguir el protocolo de observar con detenimiento varias repeticiones en la cabina, se le cuestionó a Miguel Herrera…

«Es circunstancia de Arturo, tendrá que hacer su labor en la parte técnica, tendrá que hacer su labor para prepararlo», indicó.

