Piojo Herrera niega tocar fondo tras salir del América

Ciudad de México a 28 de Enero de 2021.- No hay punto de comparación. Tras haber salido de Las Águilas del América, Miguel ‘Piojo’ Herrera niega que su despido del banquillo azulcrema lo haya hecho tocar fondo, pues no se compara con la vez que tuvo que salir de la selección mexicana de fútbol.

«No he tocado fondo, fue una decisión de la directiva, aunque me avalaban los resultados; esto no se parece a cuando me corrieron de la selección. Esa vez cometí un error, pero ahora no estoy en el fondo», declaró el estratega.

Tras su abrupta salida como estratega nacional, Miguel Herrera declara que muy pocas personas creyeron en él… hasta que Tijuana le abrió las puertas.

«Cuando me despidieron de la selección, pocos creyeron en mí hasta que dirigí a Xolos y los hice líderes de la competencia durante un año, así que de esto se trata, de volver a levantarse para ser un técnico reconocido».

Aunque su carácter, en ocasiones, juega en su contra, Miguel Herrera reconoce que sin él, no habría logrado nada en su carrera.

«Mi forma de ser me ha ayudado a conseguir logros, lo que necesito es moderarla. Al final, en el América utilizaron mi carácter como pretexto porque tenían que tomar una decisión. Todo se lo debo a mi carácter, el mismo que critican. Me puedo arrepentir de algunas cosas, pero al mismo tiempo, cosas buenas llegaron gracias a la forma en la que me comporto».

Por último, el Piojo reconoce que, tras su gestión, el equipo obtuvo ganancias, además de que no dejó un vestidor roto y que nunca dirigiría a las Chivas.

«(Gracias a las ventas al extranjero), durante mi estancia, le quedaron ganancias al equipo. Deberían de preguntar a los jugadores, el vestuario estaba bien y ellos lo pueden comprobar. Los números que tengo son buenos, me siento orgulloso del tipo de entrenador que soy, puedo ir a cualquier equipo salvo a las Chivas, por respeto a la afición del América. Estoy tranquilo a la espera de la mejor oferta», finalizó.

