Piden a Román Cepeda rescatar de abandono e inseguridad a Centro Histórico

· Este lunes, Román Alberto Cepeda, candidato priista a la alcaldía de Torreón, se reunió con integrantes de la asociación civil Moorelear, quienes le pidieron reactivar el Centro Histórico de la ciudad, pues aseguran que se encuentra sin mantenimiento y sucio, y en donde los asaltos y robos son frecuentes y a plena luz del día.

Torreón, Coahuila a 31 de mayo de 2021.- Durante la reunión, el candidato dio a conocer su propuesta de Gobierno, a los integrantes de esta asociación: Seguridad y Orden, Bienestar Para Todos, Competitividad y Fortaleza Económica, y un Gobierno Participativo e Incluyente.

Román Alberto Cepeda escuchó los problemas que enfrentan día a día, los integrantes de esta asociación que representan a comerciantes, colonos, y a la comunidad artística, deportiva, cultural e indígena.

Señalaron que hace más de tres meses, el Municipio retiró los botes de basura del Centro Histórico, y ahora las calles están llenas de desechos y fauna nociva, y hace más de dos años que no se le ha dado mantenimiento a las fuentes saltarinas, mientras que las palmas de la avenida Morelos se están secando porque no las han podado.

Entre las solicitudes que le hicieron al candidato, destacan: participación de esta asociación en los consejos y comisiones ciudadanas que se conformen en el Municipio; apoyo de la Administración a los eventos que organizan; y colaboración en el proyecto del sombreado ecológico del Paseo Morelos.

Además de una Policía Turística y módulos de información en el Centro Histórico; y pidieron al candidato que su equipo de Gobierno, lo conforme con funcionarios municipales con vocación, responsables y que cumplan con su trabajo de mantener los servicios públicos en óptimas condiciones.

Al respecto el candidato señaló que muchas de sus peticiones ya están contempladas en sus cuatro ejes de Gobierno, y dijo que como Alcalde supervisará personalmente el trabajo de sus colaboradores.

“Al final del día seré yo quien encabece las riendas del Municipio, y quien no dé resultados no tendrá nada qué hacer en mi Gobierno, y se irá si no cumple con sus funciones”.

