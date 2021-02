Pide AMLO utilizar menos electricidad

Ciudad de México a 18 de Febrero de 2021.- Ante los cortes de luz que ha habido y la intención del gobernador de Texas de prohibir la exportación de gas natural, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a consumir menos electricidad de 18:00 horas a 23:00 horas para ayudar para tener reservas y apoyar el sistema eléctrico nacional.

Durante su conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario federal explicó que ya está resuelto prácticamente el problema, pero requieren del apoyo de los ciudadanos.

“Vamos todos a ayudar para tener reservas y estar completamente seguros de que vamos a seguir manteniendo nuestro sistema eléctrico y que no vamos a padecer por los apagones o por la falta de energía, de 6 a 11 de la noche si podemos apagar un foco, dos, lo que no sea tan indispensable para que todos ayudemos como lo hemos hecho siempre”.

López Obrador aseguró que no hizo este llamado desde el primer día de los cortes de luz para no crear pánico en la población.

AMLO comparó la situación que se vive actualmente con lo sucedido con la gasolina.

“Como lo hicimos cuando enfrentamos lo del huachico, que fue muy difícil también porque no teníamos suficiente abasto de gasolinas. La gente hizo colas, a veces cargaba a media noche y todos ayudaron y miren el resultado, de 80 mil barriles que se robaban diariamente hemos bajado a cuatro mil, 95% y no paramos, vamos a terminar con ese ilícito”.

El Gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó a los proveedores de gas natural de Texas que no realizaran envíos fuera del estado hasta este domingo y pidió al regulador energético estatal que hiciera cumplir su prohibición de exportación. Y es que la ola de frío, que ha causado la muerte de al menos 21 personas y ha dejado sin electricidad a las de 4 millones de personas en dicho estado.

Ante esta situación, López Obrador aseguró que dicha medida no sólo afecta a México, sino también a otros estados del vecino del norte.

“Tengo entendido que la propuesta del gobernador no fue aprobada; no significa que se haya cancelado, la propuesta de no permitir que salga gas de Texas, esto no sólo afecta a México, afecta también a otros estados de la Unión Americana”.