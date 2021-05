Peso inicia la sesión con una apreciación de 0.05%

27 de mayo de 2021.- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.05% o 1 centavo, cotizando alrededor de 19.87 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.8272 y un máximo de 19.9142 pesos. En el mercado cambiario el dólar muestra un retroceso de 0.18% de acuerdo con el índice ponderado. Es probable que durante la sesión el mercado vuelva a especular sobre el futuro de la política monetaria de Estados Unidos, dependiendo de la interpretación que den los mercados a la publicación de indicadores económicos esta mañana. Ayer por la tarde el vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, Randal Quarles, que es miembro con voto del Comité, señaló que será importante que se comiencen a discutir los planes para reducir el ritmo de compra de activos, haciendo referencia al programa de distensión monetaria de 120 mil millones de dólares al mes.

Esta mañana en Estados Unidos se publicó el reporte semanal de empleo, el cual mostró que las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo disminuyeron en 38 mil con respecto a la semana anterior, ubicándose en 406 mil unidades, por debajo de la expectativa del mercado de 425 mil. Esta es la cuarta semana al hilo que disminuyen las solicitudes iniciales, señal de que continúa la recuperación en el mercado laboral. Por su parte, las solicitudes continuas de apoyo por desempleo disminuyeron de 3.73 a 3.64 millones de personas.

Por otro lado, hoy se publicaron los datos revisados del crecimiento del PIB de Estados Unidos del primer trimestre, en donde la tasa trimestral anualizada se mantuvo sin cambios en 6.4%. Los datos actualizados del PIB mostraron una revisión al alza en el consumo privado, de 10.7% a 11.3%. De manera similar la inversión no residencial se revisó de 9.9% a 10.8%, mientras que la residencial se revisó al alza desde 10.8% a 12.8%. No obstante, estos aumentos se vieron contrarrestados por revisiones a la baja para las exportaciones y el gasto de gobierno.

Finalmente, se publicaron las órdenes de bienes duraderos del mes de abril, las cuales retrocedieron 1.3% con respecto al mes inmediato anterior, de acuerdo con cifras preliminares y ajustadas por estacionalidad. El dato estuvo peor a lo esperado por el mercado, de un incremento mensual de 0.8%.

En el mercado la mayoría de las divisas ganan terreno, siendo la más apreciada el forinto húngaro que avanza 0.49%, seguido del zloty polaco con 0.44% y la libra esterlina con 0.34%. El yuan chino, aunque muestra un avance moderado de 0.25%, tocó esta mañana un nivel de 6.3742 yuanes por dólar, siendo su mejor nivel frente al dólar desde el 23 de mayo del 2018. La apreciación del yuan es consecuencia de un debilitamiento del dólar estadounidense desde abril y parece ser que las autoridades de ese país están permitiendo que su divisa gane terreno, lo que hace probable que siga avanzando. Esta mañana, el Banco Popular de China señaló que el tipo de cambio no puede ser usado para impulsar las exportaciones, lo que envía la señal de que no intervendrá para depreciar el yuan. Es importante señalar que la apreciación del yuan también ayuda a atenuar el riesgo inflacionario que es una preocupación para las autoridades en China, pues de enero a abril, la inflación al productor en ese país ha subido de 0.3 a 6.8%, algo no visto desde octubre del 2017.

En cuanto a indicadores económicos en México, INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes al mes de abril 2021, los cuales muestran un aumento de 1.05 millones de personas en la población ocupada y un aumento de 0.5 millones en la desocupada. Con esto, la Población Económicamente Activa (PEA) aumentó de 55.98 millones a 57.52 millones de personas, y la tasa de desempleo abierto aumentó 0.78 puntos porcentuales (p.p.) para ubicarse en 4.65%. Si bien la tasa de desempleo es 0.02 p.p. menor a la de abril del año pasado, la cifra está 1.71 p.p. por encima del nivel observado previo a la pandemia en marzo 2020.

Dentro de los 54.84 millones de ocupados, 7.52 millones, equivalentes a 13.71%, se encuentran en condiciones de subocupación, es decir, que están en posibilidad y necesidad de ofrecer más horas de trabajo. La tasa de subocupación antes de la pandemia era de 9.12%, y después de alcanzar un máximo de 29.90% en mayo 2020, ha ido disminuyendo paulatinamente y ya solo se encuentra 4.6 p.p. por encima del nivel pre pandemia.

Uno de los aspectos más relevantes de la crisis laboral de la pandemia fue el éxodo de cerca de 12 millones de personas de la PEA hacia la Población No Económicamente Activa (PNEA), en donde se observó un aumento de 11.5 millones de personas de marzo 2020 a abril 2020. Esto se debió a que una gran cantidad de personas que dejaron de estar ocupadas no realizaron esfuerzos para conseguir trabajos nuevos, dado que, durante los primeros meses de la pandemia, una gran parte de la actividad económica estaba suspendida. La población disponible, aquella que no tiene ni busca trabajo, pero aceptaría uno si se le ofreciera, pasó de 5.9 millones en marzo 2020 a 19.97 millones en abril 2020. Actualmente, a abril 2021 la población disponible se encuentra en 7.68 millones tras disminuir 0.3 millones en el mes. Tomando en consideración a esta parte de la PNEA para calcular lo que se conoce como la tasa de desempleo extendido, se obtiene una tasa de 15.88%, la cual no muestra cambios respecto al mes anterior, pero es 3.89 p.p. mayor que la de marzo del 2020.

Con una disminución de 0.92 millones en la población ocupada entre marzo 2020 y abril 2021, y aumentos de 1.78 millones en la población disponible y de 2.44 millones en la población subocupada durante el mismo periodo, se puede aproximar que el número de personas afectadas en su empleo por la crisis económica de la pandemia se ubica en 5.13 millones. En abril 2020, esta cifra se ubicaba en 32.46 millones, de tal modo que se puede hablar de una recuperación del 84.2% al mes de abril 2021.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.80 y 19.97 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.03%, cotizando en 1.2196 dólares por euro, mientras que la libra gana 0.32%, ubicándose en 1.4164 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumenta en 3.2 puntos base, a 1.61%, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 años se mantiene sin cambios en una tasa de 6.73%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.20 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.48% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.9516 a 1 mes, 20.3082 a 6 meses y 20.7948 pesos por dólar a un año.

