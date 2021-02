Personajes se esfuman de los empaques con NOM-051

Ciudad de México a 08 de Febrero de 2021.- El elefante Melvin, las frutas Kamikaze, el Osito Bimbo y hasta la Tía Rosa están desapareciendo de los anaqueles como en película de ciencia ficción, pero en su caso no habrá regreso.

Su ausencia se debe a la puesta en marcha de la segunda fase de la NOM-051, que primero hizo que las compañías fabricantes de alimentos y bebidas agregaran sellos octagonales a sus empaques y que, en una segunda parte, que comenzará en abril, les obligará a eliminar los personajes caricaturescos que, según autoridades y otros especialistas, hace que los niños busquen consumir productos con alto contenido de azúcares, grasas o sodio.

Por más que adelgazaron, no fue posible que personajes como el Tigre Toño o el elefante Melvin, impresos en las cajas de cereal Zucaritas y Choco Krispis de la marca Kellogg’s, pudieran mantenerse en los anaqueles; la compañía que los fabrica ya eliminó gran parte del producto con dichos personajes, a excepción de Mezcladitos, donde todavía se observa a sus mascotas en la cubierta.

Chester Cheetos, de Sabritas, que a su vez pertenece a PepsiCo, se aferra a algunos paquetes, pues en tiendas y autoservicios se venden las presentaciones con el guepardo, aunque desde mediados de enero la marca se despidió vía Twitter, afirmando que tiene “Diferente imagen, mismo sabor a queso y más que eso”.

Las modificaciones las están haciendo desde las grandes empresas, hasta las pequeñas y más tradicionales, es el caso de Boing, que eliminó las frutas que formaban parte de sus envases, así como a Pascual, el pato de su logotipo.

el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (Con- México) externó: “Las empresas de la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas representadas en ConMéxico, evalúan, de manera integral, el impacto de esta nueva regulación. La industria alimentaria se manifestará cuando tenga resultados concluyentes. Por lo que se refiere a los juicios, estos siguen su curso habitual. Asimismo, reiteran el compromiso con los mexicanos y cumplen a cabalidad las leyes y regulaciones nacionales”.

Paulina Magaña, investigadora en salud alimentaria en El Poder del Consumidor, las compañías todavía tienen tiempo para eliminar personajes de los envases y empaques, pero en abril estará prohibido que se comercialice cualquier producto con ellos.

Estamos en la segunda fase de implantación; para que no se cambiaran todos los empaques al inicio se les dio de plazo hasta abril a los fabricantes para cambiar todo el producto, esto empieza a partir de abril, pero ya se está viendo. Esto es una de las partes más controvertidas de la NOM 051, la parte en don- de hubo más amparos, porque este tipo de personaje es un gancho, es publicidad directamente en el empaque, esto tiene un gran impacto en el consumo de los niños, has- ta donde sabemos no ha procedido ninguno de los amparos”, mencionó la especialista.

Magaña acotó que, a partir de la entrada en vigor de la norma, to- dos los productos que se vendan en nuestro territorio, incluyendo los que se traigan de otros países, deben acatarla.

De colección

Pablo Rodrigo Baez, coleccionista de artículos promocionales y representante de la Unión TransforMex, nunca pensó que el Tigre Toño o el Tucán Sam desaparecieran de los empaques, sin embargo, consideró que la nostalgia podría llevar a varios consumidores y coleccionistas a buscar los productos en donde están representados.

Hay artículos que se venden bastante caros en el mercado, habrá que ver qué pasa con estos personajes”.

