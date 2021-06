Pepe Aguilar descuenta a su hijo la mitad del sueldo por impuntual

(AGENCIAS) 16 de junio de 2021.- Pepe Aguilar disfruta mucho de trabajar junto a sus hijos Ángela y Leonardo, con quienes incluso ha hecho giras por México y Estados Unidos; sin embargo, eso no significa que como jefe sea “barco” y que les permita todo tipo de libertades. De hecho, el intérprete de “Por mujeres como tú” asegura que si hay algo que no les perdona es que sean impuntuales.

El cantante y sus hijos tuvieron una entrevista con el programa Ventaneando donde le preguntaron quién de los tres era el más impuntual. Luego de una sospechosa tos de Ángela, quien lo tocó en el hombro, como diciendo que él era el que llegaba más tarde de los tres, Pepe aclaró que alguien más del trío no era famoso por su puntualidad a la hora de salir a tiempo de los hoteles.

“(Yo) cero. Estamos hablando de una impuntualidad de salir de los hoteles; no tanto de ensayos, de shows… Llegó un momento, para que veas quiénes son los más impuntuales, que le tuve que decir acá al jovencito (a Leonardo): ‘la próxima vez que llegues tarde no te voy a pagar el show”.

Ángela aclaró que si bien su hermano no se quedó sin paga, solamente recibió la mitad de su sueldo y que su papá le advirtió que si lo volvía a hacer entonces sí lo dejaría sin dinero. “Llegó tarde la siguiente vez porque como que me quería tantear. (Llegó tarde) como 15 minutos”.

Luego le preguntaron si había o no tolerancia en esos casos y Aguilar dijo que no, “porque a esa hora quedamos y ya estamos todos en la camioneta o en el autobús. Ya estamos arriba con todo el equipo y todo mundo esperando y acá el joven llega 10 minutos tarde. ¿Qué crees que le pasó? No le pagué la mitad. Pensó que estaba bromeando”.

Pepe Aguilar reconoció que es de esas personas a las que les gusta que la gente llegue a la hora que dice que va a llegar. “Trato de hacer lo mismo, a veces me falla”.

