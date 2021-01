Películas y series de superhéroes que llegan en 2021

11 de Enero de 2021.- Fanáticos de los superhéroes prepárense, este será un año lleno de películas y series con personajes salidos de los cómics que harán todo lo posible por salvar al mundo de las peores amenazas.

2020 fue un año que impactó al cine al obligar a decenas de películas de todos los géneros a cambiar sus fechas de estreno (y por eso los premios Oscar 2021) también movieron su fecha y cambiaron algunas reglas), pero eso solo significa que este año vamos a tener muchas más historias para ver y obsesionarnos, y Marvel y DC ya tienen una larga lista de estrenos preparados que seguramente romperán todos los récords.

Lo más esperado del año no son exactamente películas (aunque no podemos olvidarnos de Black Widow), sino series, comenzando con la bomba que el MCU tiene preparada para la serie WandaVision, que está conectada con las películas en las que ya trabajan y que supuestamente es la clave para presentar las primeras pruebas del multiverso, o The Falcon and The Winter Soldier que podría presentar una nueva generación de X-Men dentro del universo que comenzó con Tony Stark y los Avengers.

¿El mejor antídoto para un 2020 terrible? Las mejores historias en las que los héroes existen y siempre ganan, aunque no sin antes tener que luchar por la justicia y la humanidad. El género de películas de superhéroes nos tiene preparado secuelas, películas originales y series para casi todos los meses del año, y hay que tener las fechas marcadas en el calendario para no perdernos de nada.

LAS PELÍCULAS DE SUPERHÉROES DE 2021

Black Widow – mayo

Scarlett Johansson estrena su primera película en solitario como Black Widow, en la que la vamos a ver volver a su país para encontrarse con viejos amigos y un nuevo enemigo que la pondrá a prueba. Esta será la película que le pasará a Florence Pugh la antorcha de la Viuda Negra.

Justice League (HBO Max) – marzo

El famoso Snyder Cut existe y llegará a HBO Max para corregir algunos errores y darle a los fanáticos de Superman, Wonder Woman y Aquaman la historia que estaban esperando.

Morbius – marzo

Ya no será Joker, pero Jared Leto no se despide del cine de superhéroes. En Mobius contará la historia del bioquímico Michael Morbius, quien intenta curarse a sí mismo de una rara enfermedad de la sangre y termina infectado con una rara forma de vampirismo.

Samaritan – junio

No solo hay estrenos de Marvel y DC, esta película de Sylvester Stallone no pertenece a una franquicia y sigue a un niño que se entera de que un superhéroe que se pensaba que había desaparecido hace veinte años después de una batalla, de hecho, todavía puede estar vivo.

Venom: habrá matanza – junio

Tom Hardy regresa como Eddie Brock en esta secuela en la que nos van a presentar a otro gran villano de la saga de Spider-Man, Carnage.

Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos – julio

Awkwafina y Simu Liu protagonizan la primera película con un superhéroe asiático a la cabeza. No hay muchos detalles, pero sabemos que se basa en la historia de los cómics de Shang-Chi; ‘El Maestro de Kung-Fu’.

The Suicide Squad – julio

¿A quién llamas para reparar los errores de Suicide Squad? A James Gunn, que fue elegido como director de esta secuela con la que DC busca cambiar todo lo que salió mal de la primera parte.

Eternals – noviembre

Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden y Kit Harrington aparecen juntos en la película de Chloé Zhao sobre un grupo de inmortales que llega a la Tierra para defenderla y cambiar su historia.

Spider-Man 3 – diciembre

Por ahora no hay muchos detalles, pero se cree esa película será esencial para el Multiverso de Marvel, presentando personajes como Electro, Doctor Octopus u varias versiones de Spidey en un solo lugar.

LAS SERIES DE SUPERHÉROES DE 2021

WandaVision – enero

La locura en su máxima expresión, WandaVision sigue a Scarlet Witch y visión mientras parecen estar atrapados en una realidad alterna creada por la misma Wanda, quien requerirá de la ayuda de Doctor Strange para encontrar la salida.

The Falcon and The Winter Soldier – marzo

Bucky Barnes y Sam Wilson se las deberán arreglar en un mundo sin Captain America que se enfrenta a una nueva amenaza. Helmut Zemo (Daniel Bruhl) pondrá a prueba a los dos héroes que deberán trabajar juntos para detenerlo.

Loki – mayo

Después de los eventos de Endgame que le permitieron escapar, parece que Loki será reclutado por la Time Variance Authority una organización encargada de proteger la línea temporal del Universo Marvel.

What If…? – verano

La serie protagonizada por Jeffrey Wright, como el vigilante Uatu, muestra versiones alternas de las historias que ya conocemos. La serie se pregunta, entre otras cosas, qué pasaría si Peggy Carter fuera Captan America o si T´Challa se convirtiera en Star Lord y no en Black Panther.

Ms. Marvel – noviembre

La serie sigue a Kamala Kahn, una de las nuevas heroínas de Marvel. Iman Vellani, da vida a Ms. Marvel, una pakistaní-estadounidense de 16 años que es una gran estudiante y escritora de fanfictions que es fanática de la Capitana Marvel.

Hawkeye – diciembre

Jeremy Renner vuelve como Hawkeye para pasarle la antorcha a Kate Bishop, quien comienza a entrenar junto a Clint para eventualmente formar a los Young Avengers.

