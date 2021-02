Pelé reconoce que tuvo tantas aventuras amorosas que no sabía cuántos hijos tenía

(AGENCIAS) 19 de Febrero de 2021.- Un documental que se estrenará la próxima semana en la plataforma Netflix repasa la carrera y la vida privada del astro brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, quien habla sobre su trayectoria y también aborda su relación con las mujeres. Allí admite que desconocía cuántos hijos tenía.

«Con total honestidad, he tenido unos cuantos ‘affaires’, algunos de los cuales acabaron en hijos, pero solo me enteré de la existencia de ellos más tarde», contó el exfutbolista, de 80 años, campeón del mundo con su selección en tres oportunidades.

Pelé tiene siete hijos conocidos. Cinco con sus dos primeras esposas, Rosemeri dos Reis Cholbi y Assíria Lemos Seixas. Además, tras una relación con la empleada doméstica Anisia Machado nació Sandra Machado, cuya paternidad fue confirmada por la Justicia en 1996, quien murió de cáncer diez años después.

Otra hija extramatrimonial es Flavia, de 52 años, fruto de su relación con la periodista Lenita Kurtz.

Sobre su primer matrimonio, Pelé recordó que no estaba enamorado. «Me casé con ella porque la conocí cuando era muy joven. Me gustaba mucho. Pero esa pasión cuando estás locamente enamorado… no teníamos nada de eso», confesó.

Relaciones abiertas

El astro brasileño contó también en el documental que nunca escondió que tenía relaciones con otras mujeres. «Mi primera mujer, mi primera novia, los sabía. Nunca mentí», afirmó. Su primer matrimonio terminó en 1982 cuando se lo vinculó con la cantante, modelo y animadora infantil María da Graça Meneghel, conocida como Xuxa, quien tiempo después reconoció: «Dijo que era una relación abierta, pero abierta sólo para él».

Tras su divorcio de Lemos Seixas, en 2008, Pelé se casó con Marcia Cibele Aoki, su tercera esposa, en 2016.

