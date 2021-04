PC y Bomberos de Lerdo exhortan a la ciudadanía a colaborar para evitar incendios en el Municipio

Lerdo, Durango a 09 de Abril de 2021.- La dirección de Protección Civil en coordinación con el departamento de Bomberos hace un exhorto a la ciudadanía a colaborar para evitar incendios en el Municipio, mismos que se han reportado en espacios donde se localiza maleza y basura.

Se explica que con las altas temperaturas se incrementa el riesgo de incendios para zonas habitacionales, así como comunidades rurales, y en los considerados como reservas ecológicas.

Se informa también que durante el mes de marzo se atendieron un total de 71 incendios de basura y maleza, 5 incendios de casa-habitación y 4 incendios de vehículos (motor), por lo que ambas direcciones han dado a conocer una serie de recomendaciones a la ciudadanía para la prevención de incendios.

En el hogar:

-No dejar velas encendidas durante la noche

-No dejar fuego o productos inflamables cerca de los niños

-Almacenar productos inflamables como gasolina, thinner y acetona, identificados y sellados

-No conectar varios aparatos electrónicos en la misma toma de corriente

-Mantener una ventana abierta durante el día y la noche, sobre todo cerca de la cocina.

-Combustibles mantenerlos al exterior

-Vigilar la cerradura de las perillas de la estufa

Exterior:

-Asegurarse de apagar en su totalidad la colilla del tabaco y recolectarlas, nunca las tires

-Al momento de recolectar material vegetativo, embolsarlo o colocarlo en un recipiente, posteriormente depositarlo en el relleno sanitario más cercano a tu comunidad

-No arrojar cerillos encendidos en carreteras, bosques y terrenos

-No encender fogatas

-Evitar dejar en exteriores embaces de vidrio, recoger los desechos

En Vehículos:

-Evitar sobrecalentar tu vehículo, manteniendo una temperatura estable en el motor, toma en cuenta que durante la etapa del calor, el calentamiento es mayor.

-Enfriar tu vehículo si presenta una calentura excesiva

En caso de conflagración, llamar a los números de atención 911 a través del C4, o al número de atención de bomberos (871) 725 32 52

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet