Pau Rubio enfrenta ataques de Bazúa y Colate y critica que se hicieran amigos

(AGENCIAS)

19 de Septiembre de 2019.- Hace unas semanas, el cantante Jerry Bazúa compartió en redes sociales un video en el que denunció que su ex, Paulina Rubio, no lo dejaba ver a Eros, el hijo que tienen en común. En el clip se ve al originario de Sinaloa tocando el timbre y preguntando por el niño, sin embargo, se lo negaron porque estaba “en su siesta”.

“Que triste tener que subir este video para que se vea una de las tantas veces que he ido a buscar a mi hijo Eros… ¡¡y sí esta!! pero al final me lo niegan por órdenes de la «Señora». ¡Aquí queda la prueba de que así fue!”, dice el ex participante del reality La voz… México donde, por cierto, conoció a Paulina.

Este hecho no pasó desapercibido para los medios, que han tratado de conocer la postura de “La chica dorada” al respecto. Y ella ya dio su respuesta a su particular estilo, es decir con música. La mexicana dio una entrevista al programa El Gordo y la Flaca, donde evadió la polémica con Bazúa.

“No tengo nada que decir sobre esto. Dejo que ellos sigan [haciendo] lo que están haciendo. No tengo ningún comentario. La ropa sucia se lava en casa. El día que me quiera hacer la víctima contaría una historia o mil historias, pero estoy en frente de las cámaras porque hago música y así lo seguiré haciendo siempre. Podría hacerme la mártir y contar muchas historias, pero lo voy a hacer con canciones”, aseguró Paulina Rubio.

Y ya empezó a hacerlo con su más reciente sencillo, “Si supieran”, en el que entre otras cosas dice: “Yo no sé qué le pasó a mi ex, se hizo amigo de mi otro ex . Se juntaron MasterCard y Visa y eso es lo que me da risa”, haciendo referencia a que supuestamente sus exmaridos (a quienes por cierto llama bobos), Bazúa y Colate, de alguna manera se aliaron en su contra.

Según contó Paulina en El gordo y la flaca, la canción le salió del alma, pues refleja una realidad que vive. “Creo que la música habla por si sola. Entonces eso es lo que hago”-

A casi un año de que Bazúa confirmara su ruptura con Paulina Rubio, sigue recurriendo a las redes sociales para denunciar que su famosa ex no le permite ver a su hijo Eros, mientras ella presume en redes sociales cómo disfruta de sus vacaciones con el pequeño y su hermano mayor, Andrea Nicolás.

