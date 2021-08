Paty Navidad se encuentra hospitalizada y grave por Covid

(AGENCIAS) 11 de agosto de 2021.- Después de ser señalada como presunta responsable del brote de contagios de Covid-19 en MasterChef Celebrity, Paty Navidad se aseguraba sana en sus redes sociales tras resultar asintomática.

Sus constantes publicaciones respecto a que el virus del covid se trata de un “nuevo orden mundial dictatorial y tiránico” para manipular a la población provocaron el cierre de su cuenta de Instagram.

Este martes TVnotas compartió que la artista tuvo que ser hospitalizada de emergencia durante la madrugada debido a complicaciones en su estado de salud, incluyendo el poder respirar por lo que requería ser intubada.

Y si bien en la producción del reality show culinario hay total hermetismo al respecto, fuentes cercanas compartieron que Navidad ya había propiciado situaciones tensas en el set debido a que acudía a sus llamados sin cubrebocas y no seguía los protocolos de sanitización y sana distancia.

Y pese a que se lo comentaron a la sinaloense, de 48 años, ella mantuvo su actitud, causando la molestia entre el equipo y algunos de sus compañeros.

«Ella siempre se negó a cuidarse. No hacía caso. No era grosera, pero como no queriendo, no acataba las normas en el foro. Con su creencia sobre el coronavirus ni se había vacunado, y cuando se enfermó, tampoco se medicó. En el programa están preocupados», señaló un informante.

Agregó que Rebecca de Alba, la conductora de la emisión, tampoco estaba vacunada y que por eso su estado de salud ameritó hospitalización.

Trascendió que tras ser ingresada a un nosocomio, De Alba se negó a regresar al programa, por lo que el productor Ángel Aponte renegoció términos económicos y condiciones para la conductora zacatecana, quien en el transcurso de hoy podría ser dada de alta.

Ante este escenario, Aponte y sus colaboradores estudian cómo procederán mientras se graban otros aspectos del show, porque oficialmente Masterchef Celebrity México se estrenará el 20 de agosto próximo, de acuerdo con TV Azteca.

Aunque la actriz se realizaba las pruebas de protocolo para el programa se negó a vacunarse por lo que estaba desprotegida contra el virus.

Por el momento no se tiene más información acerca de su estado de salud actual.

