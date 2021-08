Pat Hitchcock, la única hija de Alfred Hitchcock, muere a los 93 años

(AGENCIAS) 11 de agosto de 2021.- Pat Hitchcock, la única hija que tuvo el cineasta Alfred Hitchcock, murió a los 93 años de edad, informó la revista The Hollywood Reporter. La actriz falleció el lunes en su casa de Thousand Oaks en California, detalló su hija Katie Fiala.

La actriz participó en algunas de las películas más conocidas de su padre como ‘Strangers on a Train’ (1951), ‘Psycho’ (1960) y ‘Stage Fright’ (1950). También se dejó ver en varios episodios de la serie ‘Alfred Hitchcock Presents’ (1955-1962).

En 1984, mientras hablaba de conseguir papeles en las películas de Alfred, la actriz le dijo al Washington Post: «Ojalá hubiera creído en el nepotismo. Habría trabajado mucho más».

«Pero él nunca tuvo a nadie en sus fotos a menos que creyera que eran los adecuados para el papel», continuó en ese momento. «Nunca encajaba una historia con una estrella o un actor. A menudo trataba de insinuar a su asistente, pero nunca llegué muy lejos. Ella mencionaba mi nombre y él decía: ‘Ella no es adecuada para eso ‘, y ese sería el final de eso».

Más allá del trabajo como actriz para su padre, Pat Hitchcock figuró en el reparto de películas como ‘The Ten Commandments’, ‘The Case of Thomas Pyke’, ‘Skateboard’, ‘Six Characters in Search of an Author’ y ‘Ladies of the Corridor’. También escribió junto a Laurent Bouzereau el libro ‘Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man’ (2003), una biografía sobre su madre Alma Reville.

En la pantalla chica apareció en las series de televisión ‘Suspense’, ‘Suspicion’, ‘My Little Margie’, ‘Matinee Theatre’, ‘The Life of Riley’ y ‘Alfred Hitchcock Presents’.

Alfred procreó a su hija con la guionista y editora de cine Alma Reville. Pat nació en julio de 1928 en Londres y, en 1939, su familia se mudó a Los Ángeles. Poco después tuvo su debut como actriz en las obras de Broadway ‘Solitaire’ (1942) y ‘Violet’ (1944).

Pat se retiró de la actuación para criar a los hijos que tuvo con su difunto esposo Joseph E. O’Connell Jr., quien murió en 1994. Le sobreviven sus hijas Mary Stone, Tere Carrubba y Katie O’Connell-Fiala, así como varios nietos y bisnietos.

