Participa Investigador de la UAdeC en Investigación

Saltillo, Coahuila a 21 de septiembre de 2021.- Ante las diversas opciones de compra de acciones que se encuentran en los mercados de valores y la dificultad en la toma de decisiones, el Dr. Efraín Solares Lachica, quien es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Contaduría y Administración Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila, participó una serie de investigaciones enfocadas a resolver los problemas y obstáculos que se presentan en dichos ámbitos.

En el artículo Using evolutionary computation to infer the decision maker’s preference model in presence of imperfect knowledge: A case study in portfolio optimization (Utilizando computo evolutivo para inferir las preferencias del tomador de decisiones en presencia de conocimiento imperfecto: un estudio de caso en la optimización de carteras), publicado en la revista Swarm and Evolutionary Computation, se aborda sobre las compras de acciones en la bolsa de valores y cómo brindarle al inversionista una herramienta que le permita elegir lo que más le convenga a través de la inteligencia artificial, haciendo frente al conocimiento imperfecto.

Para llevar a cabo la investigación el Dr. Efraín Solares Lachica trabajó en conjunto con el Dr. Carlos A. Coello Coello, quien es experto en cómputo evolutivo y forma parte del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, así como con el Dr. Eduardo R. Fernández González, experto en apoyo en la toma de decisiones multicriterio y el Dr. Jorge A. Navarro Castillo, experto en inteligencia artificial, ambos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La investigación se basa en el computo evolutivo (este aplica la teoría de la evolución natural y la genética en la adaptación evolutiva de estructuras computacionales, proporcionando un medio alternativo para atacar problemas complejos en diversas áreas, como la ingeniería, economía, química, medicina e incluso en las artes), la experimentación se realizó de manera simulada por computadora, utilizando datos históricos reales que arrojaron conclusiones sólidas sobre cómo sería la efectividad del enfoque propuesto de ser aplicado de manera real en los mercados de valores.

Los mercados de valores (específicamente, de acciones bursátiles) permiten a sus participantes realizar transacciones de compra y venta de acciones de empresas que cotizan en bolsa, una acción de una empresa se puede ver de manera simple

como una fracción de la empresa, por lo que quien sea dueño de una acción será también dueño de una fracción de la empresa correspondiente.

Por lo anterior, los inversionistas que se manejan en ese tipo de mercados buscan descubrir cuáles son las acciones que subirán significativamente su valor de tal manera que pueden generar ganancias al comprar barato y vender caro, una vez que elige que acciones comprar y cuánto de su capital invertirá en ellas, se dice que ha formado su cartera, pero existe una cantidad diversa de carteras que el inversionista podría formar, además pueden tener preferencias diferentes en cuanto a las acciones de su interés y estas ser ambiguas, vagas o imprecisas, lo que se conoce como “conocimiento imperfecto”.

Los autores señalan que a través de las inversiones en acciones de una empresa ésta puede captar recursos que le permitan innovar y aumentar su eficiencia en la producción de bienes y servicios, por lo que los mercados de valores influyen en la calidad de vida de todas las personas, aunque no participen directamente en estos mercados.

Por otro lado, en el futuro se podrían analizar los factores que influyen en la efectividad de la cartera formada, explotando la información proporcionada por este tipo de factores e intentar adaptar las preferencias del inversionista para tener mayor efectividad en las decisiones tomadas.

Mientras que el artículo A Compensatory Fuzzy Logic Model in Technical Trading (Un modelo de Lógica Difusa Compensatoria en el comercio técnico), que fue publicado en la revista Axioms, tiene como objetivo ayudar a resolver el problema de la toma de decisiones al momento de comprar en la bolsa de valores, por lo que al igual que en la investigación anterior se realizó una experimentación llevada a cabo principalmente de manera simulada por computadora.

El trabajo permitió modelar el conocimiento experto del inversionista para reducir su esfuerzo cognitivo e incrementar significativamente la cantidad de alternativas que pueden ser evaluadas al mismo tiempo, este modelo se realizó a través de la llamada lógica difusa, que es una teoría de los 60s que permite modelar conocimiento aún en presencia de vaguedad e imprecisión.

Al propiciar inversiones más efectivas se permite un mayor involucramiento por parte de los inversionistas en los mercados bursátiles, lo que resulta conveniente desde el punto de vista social, ya que se obtiene un mayor dinamismo de este tipo de mercados, lo que significa mayor potencial de captación de recursos para las empresas; posteriormente se podrían analizar patrones históricos del

comportamiento de las alternativas de inversión que, aunados al conocimiento experto, constituiría una herramienta de apoyo a la toma de decisiones.

Por otro lado, siguiendo con los problemas que se pueden presentar en la toma de decisiones, también se publicó en la revista European Journal of Operational Research el artículo A hierarchical interval outranking approach with interacting criteria (Un enfoque jerárquico de no-superación basado en intervalos con criterios interactivos), cuya investigación se basa en un estudio de caso donde se aborda la situación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), el cual se enfrentan de manera periódica a la selección de proyectos de investigación, teniendo un gran número de alternativas de decisión y cada una de ellas es a su vez evaluada en un gran número de criterios con relaciones complejas, difíciles de considerar sin la ayuda de herramientas de apoyo en la toma de decisiones.

Con la investigación se propone que los problemas complejos de toma de decisiones se conviertan en subproblemas más manejables mediante un enfoque jerárquico, es decir, que las personas intenten resolver problemas más o menos simples primero; para que las soluciones a tales problemas permitan resolver problemas más complejos y así sucesivamente.

Al minimizar el esfuerzo cognitivo de las personas y apoyarlas brindando información que de otra manera sería muy difícil contemplar, con la investigación se busca generar impactos reales a través de una toma de decisiones más efectiva y eficiente; además se tiene impacto en el sector empresarial y social, ya que tradicionalmente, las organizaciones mexicanas (tanto privadas como públicas) suelen basarse en la experiencia empírica de los miembros de su alta dirección para tomar decisiones respecto a la distribución de recursos financieros, lo que provoca que se ignoren las características deseables de los avances tecnológicos y de modelado que han revolucionado globalmente la toma de decisiones de alto nivel.

Esta investigación podría modelar otros tipos de situaciones relevantes para la sociedad, entre ellas las que consisten en modelar procesos de toma de decisiones financieras donde las alternativas de decisión consisten en definir las mejores estrategias de inversión. Los tres artículos fueron publicados en Journal Citation Reports, considerado como el índice de revistas científicas más importantes a nivel mundial.

El Dr. Efraín Solares Lachica, es egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales por el Tecnológico Nacional de México campus Culiacán, Maestro y Doctor en Ciencias de la Información por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C.

