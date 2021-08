Paris Hilton usará diez vestidos de novia y su boda durará tres días

(AGENCIAS) 18 de agosto de 2021.- Aunque Paris Hilton todavía no ha cerrado muchos de los preparativos de la que seguramente será una de las bodas más espectaculares y lujosas de los últimos tiempos, la socialité ha revelado nuevos detalles de cómo será su gran día, comenzando por la duración: tres días de festejo.

La también diseñadora y DJ, prometida con el empresario Carter Reum, reveló a su paso por el ‘Tonight Show’ de NBC que al menos ya tiene reservado su vestido de novia y que la celebración posterior al enlace tendrá una duración aproximada de tres días.

«Sí, básicamente lo único que he hecho hasta ahora es conseguir el vestido. No estoy en absoluto obsesionada con la boda», dijo Paris sin darle al parecer demasiada importancia al asunto, hasta que el presentador Jimmy Fallon cuestionó sobre los planes que maneja la celebridad para sacar el máximo partido a su gran día.

Y es que Paris ha optado finalmente por documentar su boda de cara a un especial televisivo que estará disponible en la plataforma de streaming Peacock, el servicio de televisión a la carta de la mencionada NBC.

La ocasión sin duda lo merecerá, ya que la heredera del imperio hotelero Hilton tiene previsto cambiarse hasta diez veces de ropa para no defraudar a los invitados y tampoco a los futuros espectadores.

«Me encanta cambiarme de ropa, creo que probablemente luciré diez vestidos», señaló

«Va a ser una boda de tres días, pasarán muchas cosas. Mi documental ‘This Is Paris’ terminó de forma maravillosa, pero quiero demostrar que finalmente he encontrado a mi príncipe encantador y que he vivido un cuento de hadas», dijo sobre su decisión de añadir un «extra de presión» al gran evento con la presencia de cámaras

