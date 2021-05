«Para hablar bien de Cruz Azul, es logrando el campeonato»: Luis Romo

Ciudad de México a 26 de Mayo de 2021.- El mediocampista de Cruz Azul, Luis Romo, platicó en conferencia de prensa previo al partido de ida de la final del fútbol mexicano ante Santos Laguna. El futbolista menciona que la Máquina está mentalizada en romper la racha que tiene de 23 años sin título de Liga.

Romo mencionó que actualmente se encuentran «muy motivados, con muchas ganas de vivir el momento, con disfrutar, tenemos ganas de cerrar con broche de oro, va a ser una final muy linda y muy atractiva».

En Cruz Azul no hay presión, sino motivación: «Acá no lo tomamos como presión, lo tomamos como una oportunidad más, el fútbol te da muchas revanchas, es una oportunidad más, el plantel está muy motivado, yo estoy motivado y con ganas,en lugar de ser presión es motivación, el meterte en la historia del club y regresar la alegría».

El futbolista mexicano afirmó que la prensa seguirá hablando de la Máquina y no pararán hasta que consigan el campeonato, «nosotros ya dejamos todo eso de lado, ustedes lo hablan y lo van a seguir hablando, la única forma de cambiar esa historia, que se hable bien de Cruz Azul, es logrando ese campeonato, estamos muy metidos, muy concentrados, a ustedes les dejamos su trabajo que es hablar y decir lo que piensan, nosotros tenemos muy claro el objetivo, lo vemos como una oportunidad de hacer historia, no como algo negativo y lo vamos a pelear a muerte, los fantasmas están de lado, cuando dejas todo en un terreno de juego es lo más importante».

Juan Reynoso y Óscar Pérez les han dado consejos a los jugadores de Cruz Azul previo a la final, «nos dejan vivirla a nuestra manera, nos dejan disfrutarla, que vivamos todo como se va presentando, te piden máxima atención, pero te dicen que disfrutes, estoy mentalizado en eso, también es mi primer final y la voy a disfrutar, tengo muchas ganas, es la gloria lo que estas peleando».

Los cementeros son conscientes de la efectividad de Santos en su casa. «Sabemos lo dinámico que es Santos en la Comarca, un equipo que presiona bien, estamos conscientes de eso, estamos claros en la idea de juego del profesor, va a ser un partido muy lindo y hay que disfrutarlo».

«No había escuchado el rumor (ser refuerzo Olímpico) vi la semifinal de la final con Costa Rica, me gusta estar en selección, me enorgullece, me motiva vestirme siempre de esos colores, representar mi bandera es lo mejor que puede pasar, ser campeón con Cruz Azul me ayudaría a llegar bien y en baladito».

Reynoso mencionó que la afición a veces se deja llevar por lo que dicen los medios,a lo que Romo mencionó que «Lo que Juan habló, se refería a la afición, es la que a veces se deja guiar por las palabras de los medios, que analizan y que hablan, se deja ir por lo de fuera, uno que está dentro, que trabaja al máximo día a día, lo que hablen o digan no nos afecta en nada. Sobre la afición que disfruté, lo dije en la jornada 7-8, no le podía prometer nada después del torneo pasado, les dije que disfrutarán el día a día y hoy el día a día es que tenemos una final el jueves y otra el domingo».

La mentalidad ha sido esencial y los jugadores de Cruz Azul lo tienen muy claro. «Lo que hemos trabajado con el coaching es hacernos una familia, nos hemos hecho muy fuertes entre nosotros, por eso decía, lo que viene de fuera nos está rebotando, es tener el énfasis de que vamos a tener el respaldo de un compañero, un profesor y de todos en el club».

Luis Romo finalizó la conferencia de prensa con los comentarios referentes al subcampeonato, «no pensamos en el fracaso, solo en el éxito, en triunfar y eso nos ha mantenido enfocados, pensamos en ganar cada fin de semana, nuestro objetivo siempre es ganar, ese chip que hemos insertado en nuestra cabeza y nos ha llevado a lograr lo que hemos logrado».

