Papá de Frida Sofía rompe el silencio y asegura que Enrique Guzmán sí es abusivo

(AGENCIAS) 12 de Abril de 2021.- Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía, decidió romper el silencio y apoyar a su hija en su aseveración de que cuando tenía cinco años, Enrique Guzmán abusó sexualmente de ella; aunque aclaró que la situación también lo tomó por sorpresa, ya que hace dos semanas su primogénita sólo le reveló lo que vivió con ex parejas de Alejandra Guzmán.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, de Gustavo Adolfo Infante, el empresario fue más allá y reveló que a él le consta que el intérprete de ‘La plaga’ fomentó los excesos en su ex pareja, Alejandra, y que incluso durante mucho tiempo le robó dinero.

«Ahora que lo veo con su hipocresía diciendo estas cosas, que se atreve a hablar de mi hija, que diga que si se acuerda (del abuso sexual)… no tengo la menor duda, se le ve, es un personaje muy desagradable, abusivo, podría contar muchas cosas, pero no quiero victimizar más a Alejandra de lo que ya trae.

«Gran parte de todo esto es culpa de este señor, de lo abusivo que ha sido toda una vida. Yo tenía 20 años cuando nace Frida, tenía discotecas y tampoco era un santo, pero nunca me imaginé (un abuso sexual). Alejandra, pienso, que ha hecho el mejor esfuerzo, dentro de su capacidad, no creo que le haya querido hacer daño a Frida», agregó.

Pablo aceptó que pese a esa percepción que tiene, sabe que la intérprete sí le ha causado daño a su primogénita de una forma no consciente: «Me di cuenta del problema grave cuando Frida ya no vivía en México, cuando vi los comportamientos en casa de Alejandra, pero uno nunca se imagina».

Moctezuma aceptó que se siente frustrado porque no actuó: «Frida me lo reclama, me dice, ‘no puedo creer que nunca me salvaste’, pero no lo sabía, nunca me imaginé, sabíamos del relajo de Alejandra, pero la gravedad de estas cosas, me rompen el alma. (De saber lo que pasaba) lo mato, le saco los ojos (a Enrique)».

Moctezuma también compartió cómo fue que perdió el contacto con Frida, cuando después de una pelea con Alejandra, con ayuda de Enrique, la sacaron de la casa que compartían en común y fue cuando tomaron la decisión de registrarla con los apellidos Guzmán Pinal.

«Siempre estoy al margen de esto, pero llega un momento en el que hay que salir a defender lo que quieres y yo amo a Frida, siempre quise estar con ella. Me fue robada y la estúpida idea de este señor… Él fue el que incitó a que se robaran a mi hija y le pusieran el apellido Guzmán», contó Pablo.

El fuerte enfrentamiento entre Moctezuma y Enrique se dio precisamente el día en que apartaron a Frida de su lado: «Llegué de trabajar, Alejandra no estaba en su mejor momento, con Frida muy pequeña, le hice un reclamo de que no podía agarrar así a Frida… eso pasó a otra cosa y le habló a su papá.

«Este señor me amenazó y me da mucha risa, lo esperé nunca llegó y mientras Alejandra se sale por atrás, él (Enrique) ya le tenía una casa, que le vendió, preparada. Cuando pasó este problema, después me fui de viaje y cuando regresé ella su fue de la casa en la que vivíamos juntos, que mi mamá se la regaló a ella y se fue de vecina del señor», reveló Pablo.

El amor nació tras la fama

Moctezuma quiso dejar en claro que la relación entre Alejandra y Enrique Guzmán de padre e hija no fue la mejor sino hasta que ella alcanzó la fama como cantante porque al inicio de su carrera no la apoyó, a pesar de tener las conexiones necesarias en el ámbito musical.

“Alejandra se abrió el camino solita y en cuanto se vuelve famosa, llega el gran cariño de este señor, ahí sí coches, casas le pone… horrible, entonces se iba a casa de este señor y le firmaba cheques, es un estafador la verdad, una persona desagradable, nunca me ha caído bien ni yo a él», comentó el empresario.

Pablo enfatizó en que los problemas que tiene la rockera, en cuanto a adicciones no es posible que el cantante se los atribuya a Frida, cuando él sí es culpable: «A Alejandra la quiero mucho, pero creo que tiene problemas a raíz del comportamiento de sus padres, de su papá sobre todo. Él la incitaba mucho, se iba con él y regresaba ‘hasta atrás’.

«Gran parte de las adicciones son culpa de él, este señor, me consta, Alejandra salía de su casa ‘patas arriba’. El chiste es que antes no había el cariño, hasta que se hizo famosa por su trabajo y talento, y este señor no la soltaba… en vez de cuidar a su hija la ‘ponía hasta atrás’ y lo digo abiertamente, me consta, le robaba dinero», mencionó.

Por el momento, Moctezuma no sabe si Frida Sofía empezará un proceso legal en contra de su abuelo: «No sé si se pueda comprobar, si (el delito) prescribe o no, pero el señor tiene que hacerse responsable. Qué asco de gente, Frida es de armas tomar, estoy orgulloso de ella y el valor que tiene para poder sacar esto.

«Ahora entendemos, yo no tenía ni idea, hasta hace dos semanas que estuve en Miami con ella (Frida) me comentó de los abusos que vivió de gente que Alejandra llevaba a su casa o al hotel, pero jamás de este señor, he tenido hasta pesadillas. Yo le decía que hay que soltar, pero su dolor arraigado ahora lo entendemos», expresó Pablo.

El empresario enfatizó una vez más que le cree totalmente a su hija, «(quizá) ella no tenía la confianza, es muy difícil, necesitas un gran valor para salir y decir esto, obviamente le creo al 100 por ciento, Frida no necesita publicidad… Jamás inventaría algo así».

Moctezuma aceptó que Alejandra sí «ha achicado» en lo profesional a Frida y también que la relación que él tiene con su hija no se había podido fomentar de la mejor manera: «Siempre fue imposible, Alejandra no es una persona fácil, yo tampoco, y la veía (a su hija) muy poco, intentaba, pero era toparme con pared».

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet