Países que usaron vacunas chinas experimentan rebrotes de Covid, de acuerdo con análisis del NYT

(AGENCIAS) 23 de junio de 2021.- Algunos países sufren actualmente nuevos brotes de coronavirus a pesar de mantener unas altas tasas de inoculación de vacunas contra la Covid-19 mayoritariamente fabricadas en China, lo que sugiere que estos preparados pueden no ser tan eficaces en la lucha contra la enfermedad y sus nuevas variantes, asegura este miércoles el diario estadounidense The New York Times (NYT).

El rotativo neoyorquino realizó una investigación basada en datos de contagio de la Covid-19 en algunos países -que han usado de forma mayoritaria vacunas chinas– como Mongolia, Seychelles o Chile.

Mongolia prometió a su gente un “verano sin Covid“. Bahrein dijo que habría un “regreso a la vida normal”. La pequeña nación insular de las Seychelles tenía como objetivo reactivar su economía, cita el New York Times.

Los tres países depositaron su fe, al menos parcialmente, en las vacunas de fabricación china de fácil acceso. Estas les permitirían implementar ambiciosos programas de vacunación cuando gran parte del mundo no las tenía.

Pero en lugar de estar libres del coronavirus, todos ellos han sufrido repuntes de los contagios de Covid-19.

Las experiencias de esos países ponen al descubierto una dura realidad que enfrenta el mundo pospandémico: el grado de recuperación puede depender de las vacunas que los gobiernos administren a sus ciudadanos, precisa The New York Times.

En Seychelles, Chile, Bahrein y Mongolia, del 50% al 68% de la población ha sido completamente inoculada, superando a Estados Unidos, según Our World in Data, un proyecto de seguimiento de datos.

Los cuatro se ubican entre los diez países con los peores brotes de Covid la semana pasada, señala el rotativo. Todos estos países utilizan principalmente vacunas realizadas por dos fabricantes chinos: Sinopharm y Sinovac Biotech.

“Si las vacunas son lo suficientemente buenas, no deberíamos ver este patrón”, dijo Jin Dongyan, virólogo de la Universidad de Hong Kong.

En Estados Unidos, alrededor del 45% de la población está completamente vacunada, principalmente con dosis elaboradas por Pfizer-BioNTech y Moderna. Los casos han caído un 94% en seis meses.

Israel proporcionó vacunas de Pfizer y tiene la segunda tasa de vacunación más alta del mundo, después de Seychelles.

El número de nuevos casos diarios de Covid-19 por millón de habitantes en Israel es ahora de 4.95. En Seychelles, que dependía principalmente de Sinopharm, ese número supera los 716 casos por millón.

Disparidades como estas podrían crear un mundo en el que tres tipos de países emerjan de la pandemia: las naciones ricas que usaron sus recursos para asegurar las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna, los países más pobres que están lejos de inmunizar a la mayoría de los ciudadanos, y luego las que están completamente inoculadas pero solo parcialmente protegidas.

El diario estadounidense sugiere que China, así como las más de 90 naciones que han recibido las vacunas de ese país pueden terminar en el tercer grupo, lidiando con esta pandemia durante meses.

China inició su campaña de diplomacia de vacunas el año pasado al comprometerse a proporcionar una inyección que fuera segura y eficaz para prevenir casos graves de Covid-19. En ese momento, era menos seguro el éxito que tendrían esta y otras vacunas para frenar la transmisión del virus.

Ahora, ejemplos de varios países sugieren que las vacunas chinas pueden no ser muy efectivas para prevenir la propagación del coronavirus, particularmente de las nuevas variantes.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet