Pablo Montero vive las consecuencias de su actuación para Nicolás Maduro

(AGENCIAS) 26 de noviembre de 2021.- La polémica continúa para Pablo Montero luego de que hace unos días se difundieran algunas imágenes en las que aparece junto al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la celebración de su cumpleaños. De acuerdo con la abogada del cantante, éste ya empezó a ver las consecuencias de haber viajado a Venezuela para cantarle al mandatario.

En entrevista con el programa De primera mano, Mariana Gutiérrez, representante legal del intérprete, explicó cómo es que esta actuación ya le pasó factura a su cliente.

«Ya empezaron las cancelaciones de los contratos y de los eventos por este tema de que fue a cantarle al presidente Maduro a Venezuela, y como es un tema de política internacional, pues ha habido ciertas consecuencias al respecto… sobre todo por Estados Unidos, que sabemos considerablemente que toma medidas bastante drásticas al respecto por las órdenes de aprehensión y el tema de extradición que tiene el señor presidente Maduro», explicó a la emisión.

Mariana Gutiérrez también reveló que Montero decidió hacer dicha actuación sin consultarlo con sus asesores legales y que de hecho, no les dijo que viajaría a Venezuela sino que se iría a visitar a sus hijas. «Lo manejó con mucha discrecionalidad, no nos comentó nada al respecto.Entiendo que fue un tema que él quiso manejar así. No teníamos conocimiento hasta ahorita y, vamos a ver cómo se van a manejar (las cosas). (Pablo) nos comentó a todos que iba a ver a sus niñas y por eso digo que lo manejó con toda discreción, realmente todos teníamos esa idea de que estaba de viaje con sus hijas”.

La abogada del también actor estuvo de acuerdo con lo que ya dijo Montero: que su única intención fue y es promover la música mexicana en el mundo.

“El único interés que siempre ha tenido el señor Montero es el de representar a la música ranchero-mexicana en el mundo y que la gente la conozca y la pueda disfrutar; realmente no lo hizo con ninguna intención de mala fe o algo. Él no lo hizo con ese fin: lo contratan y él va a cantar donde la gente lo pida”, aseguró a De primera mano.

Sobre las imágenes en las que se ve abrazando a Maduro comentó: «Él es un hombre que es muy carismático. Cada vez que hace su trabajo, lo trata de hacer de la mejor manera y de amenizar», reconoció la abogada.

Por otra parte, la representante legal aseguró que Pablo está preocupado «por su público, por los medios mexicanos, por los contratos, pero fue realmente un tema profesional y lo único que él quería es representar la música mexicana en el extranjero y que cada vez se escuche más».

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet