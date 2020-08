Otra vez hubo multitud sin sana distancia en evento de AMLO en Reynosa

Ciudad de México a 28 de Agosto de 2020.- Los simpatizantes del presidente Manuel López Obrador ignoraron el llamado que hizo esta mañana para evitar que acudieran a un acto público en Reynosa ante el riesgo por la epidemia de COVID-19.

Cientos de personas se presentaron en la colonia Humberto Valdez Richaud con mantas, pancartas y matracas para vitorear al presidente, de acuerdo con el diario Reforma.

“Me da mucho gusto estar con ustedes, no le hace que no me hayan hecho caso, porque no queremos que haya congregación, que haya mítines, porque tenemos que cuidarnos con sana distancia para no enfermarnos, para no contagiarnos de esa terrible enfermedad, de esa pandemia del COVID”, comentó López Obrador.

“Tenemos que cuidarnos mucho, pero entiendo también que hay mucha pasión y muchos deseos de manifestación, de hablar, de expresarnos. De todas maneras no voy a hablar mucho porque no quiero que nos sigamos contagiando, porque no queremos la verdad que haya contagios”, declaró.

Desde ayer, una multitud acudió sin sana distancia a un evento del presidente en Matamoros, Tamaulipas.

Esta mañana durante su conferencia matutina invitó a la población a permanecer en sus domicilios y seguir los eventos a través de los medios y redes sociales.

“Desde luego, si quieren ir, por encima de todo está la libertad, pero es un llamado, un llamado de manera respetuosa a todos, de partidos, a todos, no estamos en tiempos de campaña, además, el que quiera un puesto, ayer inauguramos en el mercado Catarino Garza, ahí hay puestos, que ayuden, que no sean irresponsables, me refiero a los dirigentes, para que nos cuidemos todos”.

