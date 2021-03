Otra ex novia de Eleazar Gómez iniciará un nuevo juicio en su contra

Ciudad de México a 10 de Marzo de 2021.- Cuando el panorama legal de Eleazar Gómez comenzaba a aclararse gracias a las gestiones de sus abogados, que mediante el procedimiento abreviado están buscando llegar a un acuerdo donde se reparen los daños físicos y psicológicos a la cantante Tefi Valenzuela , ahora resurge la denuncia de otra de sus ex parejas, Jeanette Karam , quien anuncia que su caso iniciará una vez se concluya el de Valenzuela.

“Cuando vinculen a proceso a Eleazar, después va a empezar mi juicio en contra de él y la diferencia simplemente va a ser que en mi caso él ya no es primo delincuente”, aseguró.

Karam, quien terminó su relación con el actor en septiembre del 2020, comentó que el equipo de abogados de su agresor no podrá utilizar el recurso legal de ser culpable por primera vez, situación que podría derivar en que Eleazar permanezca más tiempo detenido en el reclusorio.

“Y pues va a ser acusado prácticamente por el mismo delito, entonces ya no va a poder tener estas alternativas legales a las que el ahorita se está acogiendo», reveló la ex reina de belleza.

Respecto a si tiene conocimiento sobre si existen más denuncias contra Eleazar, Jeanette comentó. “La verdad de las demás, ya he hablado con algunas, no con todas y sé que algunas tienen ganas, pero creo, tengo entendido, que por el tiempo ya no procede, tristemente», concluyó.

Será este próximo 19 de marzo cuando se realice una nueva audiencia y se revise si se el actor puede llegar acuerdo con Valenzuela, sin embargo, la modelo peruana se mantiene firme en su decisión en contra de su ex pareja.

Y es que en la pasada audiencia que se celebró el fin de semana, el abogado de Eleazar se acercó al equipo legal de la también cantante para ofrecerle un acuerdo económico para que desistiera de su demanda por violencia familiar equiparada.

A la salida de la audiencia, Stephanie agradeció a la gente y los medios el apoyo que ha recibido y dejó claro que continuará con el proceso legal, resaltando que acatará la decisión final que tome el juez y así cerrar capítulo en su vida y concentrarse finalmente en su carrera musical.

