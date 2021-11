Omar Malavé, con un pie fuera de U.L.

Algodoneros tendría nuevo manager en 2022

Guillermo Murra Marroquín, presidente del Consejo de Administración de los Algodoneros de Unión Laguna, fue claro al señalar que Omar Malavé no está confirmado para repetir como manager en la temporada 2022; el directivo comentó al respecto, que las posibilidades están parejas sobre la continuidad del estratega venezolano, cuyo futuro se conocerá la próxima semana.

Unión Laguna convocó a una reunión de prensa, en donde el tema central era el inicio de la venta de abonos para la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), pero el asunto más relevante al final resultó saber que el estratega venezolano muy posiblemente no regresará a la organización en la temporada 2022.

En la parte final de la reunión informativa, Murra Marroquín dijo categóricamente que aún no puede hablar sobre las razones por las que podría haber cambio de manager, sin embargo, aseguró que la próxima semana ya habrá una decisión definitiva sobre el timonel que conducirá a los Algodoneros en la próxima temporada.

Ante la imposibilidad de dar a conocer mayor información sobre el manager de Unión Laguna para 2022, es importante comentar algunas hipótesis, en base a hechos reales que se dieron antes de la confirmación de Omar Malavé, como manager para 2021.

1.- La posibilidad que siempre va a existir es que no haya un arreglo económico entre el manager y su directiva; Malavé metió al equipo al play off como sexto lugar de la Zona Norte, con marca de 31-33 en ganados y perdidos, para un promedio de .484, a 15.5 juegos del primer lugar, esos números alcanzaron para meterse a la postemporada, gracias al sistema de competencia implementado por la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). En la primera serie de play off se jugó muy buen beisbol y se perdió en siete juegos frente al super líder Mariachis de Guadalajara.

2.- El estratega venezolano se contrató a sugerencia de José Luis García Rivas, que fue presidente de los Rieleros de Aguascalientes y estuvo muy cerca de llevar allá a Malavé, sólo que el entonces manager Homar Rojas, logró enderezar la marcha de Rieleros y se mantuvo en el timón hasta el final de la temporada.

Omar Malavé no eligió a su cuerpo técnico y el hombre que estuvo más cerca de él, fue Ramón Orantes, en su calidad de coach de banca; Orantes no es gente de confianza para Malavé. Existe entonces la posibilidad de que el venezolano pretenda armar su cuerpo técnico, sin que hasta ahora haya luz verde de las altas esferas de la organización.

3.- Antes de hacer oficial el nombre de Omar Malavé, Unión Laguna tuvo en mente otras opciones, como Lorenzo Bundy, Fernando Tatis, Juan Navarrete y Óscar Robles, este último era el candidato de la gerencia deportiva, y si no se renueva a Malavé, seguramente estará entre la baraja de posibilidades, junto con Ramón Orantes, gente de toda la confianza de la gerencia deportiva.

4.- Una última hipótesis, es que la dirigencia de Algodoneros no quedó del todo satisfecha con el trabajo de Omar Malavé, que tuvo problemas con Dyonis César, parte de su cuerpo técnico, y que le costó al dominicano salir de la organización. Si se analiza a fondo el trabajo de Malavé, hay muchas cosas por mejorar, como el manejo del pitcheo y las dificultades que encontró para tener un orden al bate estable.

SUPERAR EL PRIMER PLAY OFF Y CUATRO REFUERZOS TOP MÁS

Guillermo Murra Marroquín, y su gerente deportivo, Francisco Chiper Méndez, señalaron que se trabaja intensamente para integrar un equipo altamente competitivo, que supere lo hecho en este 2021. Se habló de la intención de contratar cuatro “refuerzos top” y quedó claro que difícilmente la plantilla se mantendrá con todos los extranjeros con que se terminó la temporada 2021; Carlos Rivero, Isaías Tejeda, Leuris Gómez, Jenrry Mejía, Osmer Morales, Darío Álvarez y el dominicano Carlos Ramírez, quien falló en su relevo en el séptimo juego de play off contra Mariachis; Ramírez fue dejado en libertad por los Algodoneros, el pasado 20 de octubre.

Dos lanzadores estadounidenses que pertenecen a Unión Laguna, son Dustin Crenshaw y James Russell, sin embargo, hoy se desconoce si estarán con el equipo en 2022; Crenshaw no quiso venir en la última temporada, debido al Covid-19, mientras que el zurdo Russell se marchó antes de finalizar la temporada, debido a un serio problema de salud de su pequeño hijo.

La intención de la directiva es formar una sólida base mexicana, por lo que hoy son muy valorados elementos como Edgar Robles, Misael Rivera, Luis Gámez, Nick Torres, Rafael Pineda y Alberto Leyva, por quienes hoy existen ofertas de varios equipos, aunque no es la intención desprenderse de alguno de esos jugadores, a menos que se presente una situación extraordinaria y que traiga a la organización un elemento de igual o mejor calidad.

Finalmente Guillermo Murra Marroquín se manifestó satisfecho por los resultados obtenidos hasta ahora en la Liga Invernal Mexicana, en donde los Algodoneros cuentan con elementos jóvenes y de gran proyección, como Ramón Mora, Brian García, Edgar Bravo, Damián Mora, Daniel Mercado, Enrique Gastélum, Valentín de Luna y Miguel Esparza, quienes seguramente serán invitados al campo de entrenamiento que arrancará aproximadamente el 10 de marzo, y en donde buscarán un lugar en el roster del equipo grande, de cara a la temporada 2022 de la LMB.

