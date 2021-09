«Nunca he recibido ninguna invitación a trabajar en Santos Laguna»: Pony Ruiz

Ciudad de México a 08 de septiembre de 2021.- Tras haberse confirmado como leyenda de Santos Laguna, Pony Ruiz decidió colgar sus tachones en el 2013. Desde ese entonces, con estudio de por medio, el exfutbolista inició su carrera como entrenador profesional, aunque todavía no tuvo las oportunidades soñadas para demostrar qué puede hacer.

«Trabajo en una Tercera División en San Pedro Coahuila. Es a 45 minutos de Torreón, ahí todos los días vamos a los entrenamientos. El club se llama Irritilas FC. Llegué en octubre del año pasado. Son jóvenes de entre 15 y 20 años de edad, donde tenemos que cumplir con meter jugadores menores. Ahí estamos en esa parte que ya inicié en 2015, en esto de la dirección técnica», comentó en entrevista exclusiva.

Excompañeros suyos, como Pity Altamirano, tuvieron posibilidades de estar en la Liga MX. Y así reaccionó, sin perder confianza: «No he tenido ofrecimientos para Primera A y Primera División, pero sé perfectamente que no es fácil. Hay que hacerse un nombre y hay que tener resultados positivos para que eso llegue».

¿Pony Ruiz trabajaría en Santos Laguna?

En plática exclusiva con Bolavip, el exfutbolista chileno fue claro sobre su relación con la institución de Torreón: «No estoy cerrado a esa posibilidad, pero la realidad es que en ocho años, desde que me retiré, nunca he recibido ninguna invitación a trabajar en Santos Laguna. Entonces, mal haría yo en ilusionarme con algo que, si no ha pasado hasta ahora, es difícil que se dé. Y se entiende».

«Cada quién es libre de contratar a quién quiera. Y tampoco por el hecho de haber sido jugador de futbol tengan la obligación de invitarme. Las cosas no hay que forzarlas, quizás no soy del perfil de entrenadores que ellos están buscando y no encajo. Por eso, obviamente estoy con esa idea de que nunca se va a dar el hecho de estar en Santos Laguna», agregó Pony Ruiz, refiriéndose a las decisiones de la institución.

