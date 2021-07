Novio de YosStop reacciona a las acusaciones de la influencer

(AGENCIAS) 04 de julio de 2021.- Luego de que Yoselinne Hoffman, mejor conocida como YosStop, fuera detenida el pasado martes, acusada de posesión de pornografía en agravio de una menor, este viernes apareció mensaje en una historia en su instagram en la que se envió un mensaje sobre su sitiación legal.

“Estoy privada de mi libertad por terminalogía. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea lasciva”, se puede leer en la Instagram Storie que se publicó desde su cuenta de la Youtuber.

Ahora, Gerardo González, el novio de la influencer, expresó un comunicado en la cuenta de su pareja. En el video que hasta el momento ya supera las 839 mil reproducciones aparece Gerardo presentándose como el novio de Yoselinne Hoffman desde hace poco más de ocho años y le agradeció a la gente que ha expresado su apoyo ante las circunstancias en las que se encuentra la joven influencer.

“Antes que nada yo quiero agradecerle a todos ustedes, a todas las personas que han expresado su inmenso cariño, su apoyo, su empatía sobre todo lo que ha estado sucediendo”.

«Se ha habido muchas dudas al respecto porque ha habido mucha, mucha información falsa alrededor que algunas personas piensan que nada que ver», comentó la pareja de la youtuber.

Aprovechó el comunicado para mandar un mensaje a los medios de comunicación, que de acuerdo con él, están difundiendo información errónea y exponiendo su seriedad informativa.

“A los medios de comunicación quisiera decirles: ‘Ustedes pueden publicar lo que ustedes quieran, porque al final eso es la libertad de expresión, pero al difundir información falsa, están exponiendo su seriedad informativa”.

“Esta parte es muy importante que quede clara, Yoselinne no publicó, no almacenó, no comercializó y no difundió el video en cuestión. Es más, Yoselinne no conoce a ninguno de los involucrados, Yoselinne no estaba presente el día que grabaron ese video, Yoselinne no tiene nada que ver con esta situación, es completamente ajena, Yoselinne solamente habló de un tema que ya era viral, se expresó y por eso la están acusando el día de hoy».

González reiteró que por una simple terminología están comparando la expresión con un delito grave y dijo que le encantaría explicar porque esta acusación es incongruente, pero debido al proceso que se está llevando no puede hacerlo.

Al final de su video le agradeció a todas las personas que han comunicado la información apegada a la verdad.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet