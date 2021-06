Novak Djokovic regaló raqueta a niño mexicano por su apoyo en la final Roland Garros

(AGENCIAS) 15 de junio de 2021.- Novak Djokovic tuvo un gran detalle con un niño mexicano tras conquistar Roland Garros, al regalarle su raqueta como muestra de agradecimiento por su apoyo incondicional, además de las tácticas y técnicas que recibió del jovencito desde la grada en los momentos de mayor apremio en su duelo ante Stefanos Tsitsipas.

El serbio perdió los dos primeros sets del Abierto de Francia y fue justamente ahí, donde el niño mexicano ‘jugó’ su partido en beneficio de Novak, al alentarlo para que volviera al juego como lo hizo, para al final quedarse con el triunfo en éste, uno de los cuatro Grand Slam de la ATP.

«No conozco al chico, pero estuvo en mi oído todo el partido básicamente, especialmente cuando estaba dos sets abajo. Me animaba, me alentaba.

«También me daba tácticas, me gritaba: ‘Mantén tu servicio, consigue una primera pelota fácil, lánzate y ve por su revés’; me estaba entrenando literalmente», aseguró Novak Djokovic entre risas, pero lleno de agradecimiento.

Fue por eso que al final, Djokovic no dudó ni un segundo en acercarse y obsequiarle su raqueta, en un emotivo momento que se ha hecho viral a través de las redes sociales, no sólo por el gran detalle del tenista, sino por la cara de sorpresa del jovencito y su efusivo festejo, como si él hubiera sido el ganador de Roland Garros.

