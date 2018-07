Notitas Educativas

ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

POR: Karina García Vázquez

Cuántas veces en las pláticas familiares o con las amigas hemos escuchado la palabra educación especial? Y que es la educación especial ?pues es la atención diseñada para satisfacer las necesidades de los estudiantes con discapacidades. Los servicios y apoyos que un niño recibe pueden ser muy diferentes a los que servicios que recibe otro niño. Se trata de individualización. Lo importante es darles a los chicos los recursos que necesitan para progresar en la escuela.““¿Qué se imagina cuando piensa en educación especial? Puede que se imagine chicos con discapacidades pasando el día escondidos en un tipo diferente de salón, separados de la mayoría de los chicos de su edad. Esta pudo haber sido la norma en el pasado, pero las cosas han cambiado a medida que el área de la educación especial ha avanzado.“La educación especial todavía se enfoca en ayudar a los niños con discapacidades a aprender. Sin embargo, ya no significa poner a los niños en un salón especial todo el día. De hecho, las autoridades educativas requieren que los estudiantes que reciben servicios de educación especial sean educados junto con sus compañeros que no tienen discapacidades tanto como sea posible.

Por ejemplo, algunos estudiantes con dislexia pueden pasar la mayor parte del día en un salón de clase regular y solo pasar una hora o dos en un salón con recursos para trabajar con un especialista en lectura o en otras habilidades. Otros estudiantes podrían necesitar más ayuda que esto, y otros podrían necesitar una escuela diferente que se especialice en enseñar a niños con discapacidades de aprendizaje.

La educación especial se refiere a un rango de servicios que pueden ser ofrecidos en diferentes formas y en diferentes lugares”.“En la educación especial no hay un enfoque único que se ajuste a todos. Está diseñada para satisfacer las necesidades de cada estudiante. La educación especial se refiere a un rango de servicios que pueden ser ofrecidos en diferentes formas y en diferentes lugares.“Si su hijo califica para educación especial, recibirá enseñanza individual y otros recursos importantes sin costo para usted. Los especialistas que trabajan con su hijo se enfocarán tanto en sus fortalezas como en sus desafíos. Y usted será un miembro fundamental del equipo que decida qué es lo que él necesita para progresar en la escuela.

¿Quién califica para la educación especial?“La ley requiere que las escuelas públicas ofrezcan servicios de educación especial a los niños que cumplen ciertos requisitos y estén entre los 3 y los 21 años de edad (los niños menores de 3 años pueden obtener ayuda a través de los servicios de intervención temprana de IDEA). Para calificar para los servicios de educación especial, un estudiante tiene que:

•Tener una discapacidad certificada que esté cubierta por IDEA, y

•Necesitar educación especial para poder acceder al currículo de educación general

Acceso es un término muy importante en educación. Hacer un currículo accesible para los estudiantes con discapacidades es como hacer que los edificios sean accesibles para las personas en sillas de ruedas. Si hay una barrera para que su hijo aprende, como la dificultad para leer, la escuela necesita ofrecer el equivalente a una rampa para sillas de ruedas que ayude a su hijo a acceder el material de lectura.“Las escuelas tienen un proceso para determinar qué estudiantes son elegibles para educación especial. Este proceso incluye una evaluación completa que observa la manera en que su hijo piensa. También examina otros aspectos de su desarrollo. Usted o la escuela de su hijo pueden solicitar una evaluación. Si la escuela está de acuerdo en evaluar a su hijo, las pruebas se harán sin costo para usted.

¿Qué discapacidades están cubiertas por la educación especial?

Se cubren 13 tipos de discapacidades. Estas categorías incluyen autismo, impedimento auditivo y discapacidad intelectual (que solía conocerse como “retraso mental”). Otra categoría, llamada discapacidad de aprendizaje específica, incluye a muchos niños que tienen dificultades de aprendizaje y de atención.

Una discapacidad del aprendizaje específica, la mayoría de las veces, afecta las habilidades de lectura, escritura, audición, habla, razonamiento y matemáticas. Las dificultades de aprendizaje comunes incluidas en esta categoría son:

•Dislexia: Dificultad con la lectura, la escritura, la ortografía y el habla

•Discalculia: Dificultad para resolver problemas matemáticos, entender el paso del tiempo y el dinero y recordar datos matemáticos

•Disgrafía: Dificultad para escribir a mano, organizar ideas y con la ortografía

•Dispraxia: Dificultad para coordinar las manos con los ojos, con el equilibrio y las habilidades motoras finas

•Trastono del procesamiento auditivo: Dificultad para interpretar lo que el oído escucha (que es diferente de tener una discapacidad auditiva)

•Dificultades del procesamiento visual: Dificultad para interpretar lo que el ojo ve (esto no es lo mismo que tener una discapacidad visual)

Las discapacidades de aprendizaje específicas son muy comunes. Unos 2,4 millones de estudiantes en las escuelas han sido identificados con una discapacidad del aprendizaje.

Esta es la categoría más numerosa de estudiantes que reciben educación especial.

Existe una categoría separada llamada impedimento de salud. Se define como tener una limitación en la fuerza o la atención que afecta el desempeño escolar. Los niños con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH,usualmente están cubiertos en esta categoría.

