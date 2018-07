Notitas Educativas

5 CONSEJOS PARA IR CON LOS NIÑOS A LA PLAYA

POR: Karina García Vázquez

¿Quieres pasar unos días en la playa con los niños y que no se convierta en una pesadilla? Te voy a dar 5 consejos prácticos para ir con los niños a la playa y disfrutar de unos días estupendos.“Con los niños no se puede arriesgar. Tienes que planear con cuidado las vacaciones para que todo salga a la perfección.

1.-Elegir el destino con cuidado: Ir a la playa con niños puede resultar complicado si no se elige el lugar adecuado. La playa tiene que estar cerca del alojamiento ya sea un apartamento, un hotel o la casa de unos amigos. Si además vas con un carriola los desplazamientos deben ser lo más cómodos posibles. Y si los niños son pequeños también les costará volver si regresas caminando de la playa si el alojamiento está a más distancia de 15 minutos.

2.-Nada de escaleras complicadas para llegar a la playa. También te recomiendo no ir nunca a un apartamento en el que no estén cómodos aunque nuestros familiares o amigos te ofrezcan su casa.

3.-Una playa kids-friendly Busca una playa adaptada para niños. Limpia, con arena apropiada para que los niños jueguen y que el buen tiempo esté garantizado. A los niños les encanta jugar con la arena a hacer castillos divertidos. Debe tener unos accesos adecuados para los niños y duchas por si las necesitas . Además es importante que tenga vigilancia y un puesto para emergencias. También puedes ver si no suele tener muchas olas o viento. Evita todos los riesgos. Tampoco se debe ir con niños a playas que tienen el agua muy fría o no se querrán bañar. Evita playas con lodo en la que los niños se puedan resbalar. Busca en Internet cuál va a ser el tiempo para la semana o quincena que hayas elegido. Si no hace buen clima para ir a la playa, será mejor que tengas planeadas algunas excursiones divertidas para los niños. Protege la piel y los ojos de los niños

4.-Protege a tus hijos. Para no tener disgustos, mete en la maleta crema protectora del sol por lo menos de factor 50. Los niños suelen quemarse con facilidad si no llevan la crema adecuada. Los bebés nunca deben estar al sol. Protégeles con un sombrero adecuado. Debes echarles crema antes de salir para la playa y cada dos horas o cada vez que se metan al agua. Lleva también siempre lentes de sol infantiles para proteger su vista. La luz de la playa suele molestar mucho a los niños. Hay que proteger la vista de nuestros hijos.

5.Lleva siempre agua a la playa“Los niños deben estar en la playa siempre hidratados. En la playa a veces hace muchísimo calor. Los padres deben llevar siempre agua para que los niños beban cuando tengan sed. Una buena idea es meter una botella de agua en el congelador para llevárnosla si vamos a salir a la calle.

También es importante llevar una sombrilla para que los niños puedan jugar a la sombra pues no pueden estar al sol todo el día sin una gorra o sin la protección de una sombrilla.Tampoco nos conviene pasar todo el día en la playa. Los niños deben descansar un poco después de comer. No deben soportar el calor de las horas centrales del día. Puedes ir por la mañana, ir a comer y luego volver otro rato por la tarde.

Si te pasas todo el día allí, solo conseguiremos que los niños estén agotados. Vigila siempre a los niños en la playa todos tendemos a relajarnos, tumbarnos a tomar el sol o aprovechar para leer. Pero cuando se tienen niños hay que tener mucho cuidado ya que se despistan rápidamente y se pueden perder en la playa. Pueden ir detrás de una pelota o de otro niño y perderse en pocos minutos. Una buena idea es comprarles trajes d baño de colores vivos para tenerlos más controlados. El mar es un peligro aunque los niños sepan nadar. Los padres tienen que estar siempre vigilando. Intenta no despistarte en ningún momento.

Éxito nos leemos pronto!

