Nombran a González Achem madrina de mujeres contra cáncer en Lerdo

Lerdo, Durango a 22 de Octubre de 2018. – La alcaldesa María Luisa González Achem, fue nombrada madrina de mujeres contra el cáncer en lerdo, esto en un desayuno-convivencia organizado por el patronato del DIF Municipal, en el que asistieron mujeres sobrevivientes al cáncer de mama y otras que enfrentan el problema, funcionarias públicas y sociedad civil.

En el evento, la alcaldesa fue reconocida con el nombramiento de madrina de mujeres contra el cáncer en lerdo, esto derivado a la victoria que obtuvo González Achem ante el cáncer de mama, batalla que tuvo una duración de un año completo.

La alcaldesa fue sorprendida con este nombramiento, pues por decisión unánime de las integrantes, se determino que fuera ella quien impulsará a otras mujeres que padecen de cáncer mamario a no rendirse y luchar por sus vidas, tal como ella lo hizo durante el proceso de un año sumamente difícil de tratamiento a base de quimioterapias, radiofrecuencias, entre otros.

González Achem, tuvo la oportunidad de compartir su experiencia de vida con otras mujeres que sobrevivieron a este mal y otras más, que continúan peleando por sobrevivir, donde la alcaldesa comentó que para obtener la victoria fue indispensable el apoyo de su esposo y compañero de vida Ramón Rivera, y de sus hijos Samir y Salma.

“Agradezco primeramente a Dios por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, ya que solo Él fue quien hizo el milagro en su servidora, agradezco a mi familia que fue pieza fundamental, pues desde que nos enteramos del cáncer nunca me dejaron sola, al contrario, ellos me cargaron de energía para continuar, para seguir trabajando, mi Esposo Ramon, mis hijos y mis nietos son mi motor de vida, quienes me dieron el impulso para seguir adelante”. Dijo González Achem.

“Orgullosamente les digo que soy unas obreviviente del cáncer de mama, que fue gracias a que me di cuenta que algo en mi seno no estaba bien y acudí al médico, quien me confirmo que en efecto padecía cáncer de mamá y fue detectado a tiempo, por lo que de inmediato empezamos con el tratamiento donde claro que sufrí, perdí mi cabello y fue un año sumamente difícil en el que entendí que no me podía dejar vencer, que mi familia me necesitaba y que Dios tenían un propósito en mi vida que el cáncer no iba a detener”. Comentó la alcaldesa.

“Es por eso que les digo, que les exhorto a autoexplorarse, a que se den el tiempo para acudir a un chequeo médico, a que no tengan miedo y a que rompan con tabúes absurdos, porque les aseguro que la mujer es la obra perfecta de Dios, ya que somos el pilar demuestra familia y de la sociedad; en su servidora tienen una amiga, una aliada y alguien que vivió en carne propia este mal que cada día cobra la vida de muchas mujeres en nuestro país, aquí estoy para apoyarlas en la batalla y servirles en lo que necesiten ¡Vamos Juntas Contra el Cáncer de Mama!”. Culminó la edil.

Me gusta: Me gusta Cargando...