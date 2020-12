“No somos iguales”; AMLO pide investigar contratos de su prima con Pemex

Ciudad de México a 04 de Diciembre de 2020.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseguró que si su prima Felipa Obrador realizó algo indebido se le tiene que investigar y en su caso juzgar, lo anterior tras una revelación periodística que involucra a la familiar del Jefe de Ejecutivo en contratos millonarios con Pemex (Petróleos Mexicanos).

“Y yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo. Entonces, no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. No somos iguales”.