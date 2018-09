No sé si seguir escribiendo!…

No sé porque sigo escribiendo, no sé porque siguen mis líneas expresando todo lo que siento..

No sé porque lo sigo haciendo, si ya nada gano con eso.

Si ya no hay una causa ni efecto.

Si ya mis escritos no te causan un sentimiento.

No sé porque sigo escribiendo, si para escribir tengo que pensar en ti..

Y me es fácil pues todo el día y por la noche en mi mente estás

Pero para qué seguirlo haciendo..

Ya no puedo con mis pensamientos, cada vez más me están hundiendo.

Y es que pensaba que ya había salido de esto, pero hoy me di cuenta de que no es cierto..

Después de mucho tiempo al extrañarte y escribir unos de mis pensamientos..

Las lágrimas no las pude contener y sentí un vacío en mis adentros..

Así que para que seguir con esto..

Si sólo me estoy dañando más por dentro..

Pensando en todos los recuerdos o imaginando, en un quizá.

En un quizá que no pasará..

Así que no sé si seguir esto haciendo, escribiendo…

