No permitirá Dirección de Ecología de Lerdo uso de armas en el Cañón de Fernández

Lerdo, Durango a 02 de Marzo de 2021.- En vista de que se ha comprobado que algunos visitantes utilizan los parajes del “Cañón de Fernández” para hacer uso de sus armas de fuego, las autoridades lerdenses se aprestan a intensificar sus labores de vigilancia para proceder conforme lo establece la ley.

Abel Ramos, titular de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, de la Ciudad Jardín, informó que para tal fin se ha solicitado la colaboración de los habitantes de la mencionada área protegida, a efecto de que se pueda actuar conforme a derecho.

Con relación a lo antes mencionado, el funcionario dijo que “hemos tenido quejas ciudadanas, con relación a que algunos visitantes llevan consigo armas de fuego de diferentes calibres, ya sea para realizar prácticas de tiro al blanco o, quizás, de cazar de manera furtiva algunas variedades de animales, a pesar de que no se tenga evidencia de esto último”.

No obstante, hizo notar, “disponemos de fotografías de personas que ingresan con armas de fuego, motivo por el que se habrá de incrementar la vigilancia y el registro personal”.

Manifestó que ante el reporte ciudadano que se realizó el pasado domingo, en las redes sociales, las brigadas de Ecología y del Medio Ambiente, en coordinación con la corporación policiaca, acudieron al área protegida para realizar rondines de vigilancia y evitar la presencia de empistolados.

De igual forma, se puso en alerta tanto a los vigilantes del Cañón de Fernández como al administrador del parque, Osvaldo Donovan Martínez.

Se dijo que en esa ocasión se presentaron dos evidencias fotográficas; la primera al tripulante que de manera sospechosa tripulaba un Jeep rojo y que no se pudo localizar por haberse dado a la fuga y a varias personas que llevaban consigo un rifle de postas, a lo que se les conminó a no llevarlo, so pena de ser castigados.

Por lo anterior, Raúl Villegas, Subsecretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente en la Región Laguna, declaró que ya se hacen gestiones para la instalación de varias casetas de vigilancia, tomándose en cuenta de que dicho parque cuenta con una extensión territorial de 17 mil hectáreas.

