No me voy a enganchar: AMLO, ante críticas de Trump sobre pandemia en México

Ciudad de México a 20 de Julio de 2020.- Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no me voy a enganchar” con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump por el manejo de la pandemia de Covid-19.

Ayer, el mandatario estadounidense anunció que “por qué no hablan de México, que no nos está ayudando?. Y todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro. Porque si no tuviera el muro arriba, tendríamos un problema mucho mayor”.

López Obrador evitó emitir una opinión contra el presidente estadounidense: “Respeto el punto de vista de Trump, no me voy a enganchar con Trump. No lo comparto. No somos vecinos distantes. Hay que tomar en consideración que en Estados Unidos están por iniciar las elecciones”.

Añadió que “estamos enfrentando bien, dentro de lo que cabe, es una pandemia terrible, está causando pérdida de muchas vidas, pero hacemos todo lo que nos corresponde, actuamos con responsabilidad para salvar vidas y, a pesar de los pesares, vamos bien. No estamos contentos, ni satisfechos”.

Las muertes por el coronavirus en Estados Unidos superaron las 140.000 el sábado, mientras los casos siguieron aumentando en 42 de los 50 estados en las dos últimas semanas, según un recuento de la agencia Reuters.

Mientras tanto, México reportó el domingo 296 nuevas muertes relacionadas al coronavirus, llevando el total de decesos a 39,184 según datos de autoridades de salud.

