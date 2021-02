“No me acuerdo qué pasó y terminé en el hospital”: Danna Paola revela que fue drogada en España

(AGENCIAS) 16 de Febrero de 2021.- Danna Paola confesó que atravesó un episodio peligroso durante su estancia en España porque una noche fue drogada mientras se divertía en un bary por los efectos de las sustancias terminó en el hospital.

La actriz y cantante, que recientemente presentó un concierto virtual, señaló que salió a cenar con un amigo a un bar en Madrid sin imaginarse que iba a poner en riesgo su integridad. Ella estaba confiada en que allá podía salir a la calle y caminar sin que le pasara nada, pero su experiencia le demostró lo contrario.

La que fue estrella de la telenovela infantil “Atrévete a Soñar” y expareja de Elezar Gómez, actor al que han señalado de ser violento en sus relaciones, compartió en una entrevista con Yordi Rosado cómo fue el momento en el que la drogaron.

Dana Paola salió al bar en el que ocurrió todo porque uno de sus amigos de México la había ido a visitar a Madrid, ciudad a la que había viajado paragrabar la serie “Élite”. En el sitio, se unieron a un grupo de jóvenes que el amigo de la cantante había considerado agradables.

Después de que platicaran con ellos, el amigo de Danna Paola fue al baño y ella se quedó platicando con los demás. Recuerda que colocó su vaso en la mesa y al parecer alguien puso algo en su bebida porque después de tomar un sorbo, sintió un repentino mareo.

“Traía mi vaso pintado de rojo. Empezamos a hablar con estos chavos. Platicamos, amé y de repente mi amigo me dice que va al baño. No pasaron ni diez minutos, dejo mi vaso y comenzamos a platicar y no me di cuenta que había llegado alguien atrás, de repente me dice ‘este era tu vaso, ¿no?’. Me regresa mi vaso, me lo tomo y me empecé a marear”

Danna Paola