No hubo diálogo con el Presidente, solo siguió con su Mañanera y se fue: JZ

Torreón, Coahuila a 23 de octubre de 2019.- El alcalde Jorge Zermeño Infante dijo “no se vale” que a los alcaldes les hayan cerrado las puertas lanzado gas lacrimógeno a las afueras del Palacio Federal cuando intentaba de manera pacífica pedir una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo veo un comunicado hoy del Presidente de la República tratando de decir, no sí echaron un poco nada más ahí solo para dispersar, no se vale, porque no lo han hecho con otros manifestantes violentos que llegan ahí. No traía nadie ni un arma ni nada, solo la exigencia de que abrieran la puerta, tocando la puerta… la única arma que traíamos es la razón”, manifestó Jorge Zermeño Infante.

Al contestar lo que dijo López Obrador de que los alcaldes se habían equivocado de ventanilla, expresó el alcalde de Torreón: – A ver el presupuesto de egresos, la ley de Ingresos la elabora la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ejecutivo, ellos elaboran los criterios generales de políticas públicas y lo envían a la Cámara de Diputados y en el caso de la Ley de Ingresos se discute en ambas cámaras, pero quien labora y quien defiende los criterios de políticas públicas es el Ejecutivo, que no se haga”, respondió.

Señaló que en los últimos años les han venido rebajando el presupuesto, en el caso de Seguridad Pública de 27 millones en el 2018 bajo a 19 millones en 2019 y ahora en el

presupuesto federal para el 2020 trae una disminución del 50 por ciento para todo el país.

Dijo que no hay un diálogo con el Presidente de la República, “él siguió con su Mañanera y se fue”.

Aunque dijo que si lo invitan a participar en las mesas de trabajo que se abrirán en la Cámara de Diputados para discutir el presupuesto lo hará con la Comisión de Haciendo o Programación y Presupuesto, “con mucho gusto lo haremos, no es mucho pedir, es simplemente que revisen una petición de todos los municipios de México”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...